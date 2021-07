Mazón (PP) ve “injustas y desproporcionadas” las nuevas medidas restrictivas en la Comunitat Valenciana

El presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón (PP), ha considerado “desproporcionadas, injustas y discriminatorias” las medidas adoptadas por el Consell para intentar frenar el repunte de contagios de coronavirus en la Comunitat y que afectan “negativamente” al sector del ocio y la hostelería.

Mazón se ha reunido este viernes en el Palacio Provincial con dirigentes de la Coordinadora de Empresas de Ocio y Hostelería de la Comunitat Valenciana (CEOH) con el objetivo de valorar las nuevas disposiciones que este colectivo no comparte porque, “lejos de ser el problema, somos parte de la solución”.

El encuentro ha contado con la presencia del director del Patronato de Turismo Costa Blanca, José Mancebo; el presidente de CEOH, Lalo Díez, los presidentes de la Asociación de Restaurantes de Alicante (ARA), César Anca, y de la de Locales de Ocio y Restauración de Alicante (ALROA), Javier Galdeano, y los representantes de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Elche, Francisco Linares, y de Altea, Franz Haubiz.

Tanto Mazón como Díez han pedido conocer los informes técnicos que menciona la Conselleria de Sanidad y en base a los cuales se ampara para haber decretado el cierre anticipado de los locales de ocio y hostelería.

”Estamos en un momento controvertido, complicado e injusto para el sector, por lo que queremos ratificar nuestro compromiso, apoyo y defensa a la hostelería y el ocio nocturno, así como nuestro rechazo a las medidas anunciadas ayer por el presidente de la Generalitat, porque nos parecen desproporcionadas, injustas y que se enfocan exclusivamente sobre un colectivo que lejos de ser el problema está siendo parte de la solución”, ha dicho Mazón.

A este respecto, el presidente de la Diputación de Alicante ha avanzado en su comparecencia ante los medios de comunicación que él hubiera planteado incluso “ampliar el horario de la hostelería y del ocio nocturno para minimizar los ‘botellones’ y las fiestas privadas” como una de las muchas medidas que se podrían tomar sin dañar al sector más afectado por la pandemia.

Ha señalado que, si de él hubiera dependido, “no habría discriminado de manera injustificada a la hostelería y al ocio nocturno, no anunciaría las mismas ayudas veinte veces y pondría en marcha, como lo estoy haciendo en la Diputación de Alicante, un plan a corto, medio y largo plazo”.

”Ya hemos bajado los impuestos, habilitado partidas extraordinarias para autónomos y profesionales, e implementado un plan concreto para la hostelería”, ha recordado.

Según Mazón, se tendría que haber reforzado la presencia policial en concentraciones ilegales, tomar medidas para restringir aglomeraciones en el ámbito privado, no despedir a 3.000 sanitarios a las puertas del verano y no establecer toques de queda selectivos que propician la movilidad entre poblaciones.

”Se trata de la no criminalización y de mantener el mismo criterio”, ha insistido el presidente de la Diputación de Alicante, quien ha añadido que “si no se hubieran tomado decisiones injustas, sin señalar desproporcionadamente a quien no lo merece, estaríamos en otro escenario”.

”Estamos indignados ante la falta de un criterio que cambia cada día, ante la falta de previsión y de responsabilidad. Tenemos un Gobierno de España que ha trasladado toda la responsabilidad a las comunidades autónomas y ahora la Generalitat traslada esa responsabilidad a los jóvenes, a la hostelería y al ocio nocturno”, ha criticado Mazón.

”Cómo es posible que la Comunitat que más está desprotegiendo a los jóvenes, a la cola en vacunación de este colectivo, esté señalándoles como los principales responsables de la actual situación”, se ha preguntado.

Por todo ello, Mazón ha trasladado su apoyo y el de la Diputación de Alicante a las reivindicaciones del sector, “frente a la descoordinación, imprevisión y falta de rigor de la Generalitat y para dejar de señalar con el dedo a unos profesionales que trabajan con esfuerzo por habilitar lugares controlados, con separación y observancia rigurosa de la normativa, frente a los jóvenes que buscan su propia escena privada que es donde mayor contagio hay”.

Mazón ha arremetido también contra lo que considera un “engaño” al sector por parte de la Generalitat, que, según el presidente de la Diputación de Alicante, ha anunciado en reiteradas ocasiones ayudas por importe de 4,8 millones de euros.

”Basta ya de engañar al sector, de anunciar muchas veces la misma partida económica, que no aumenta por anunciarla más, porque es el mismo anuncio que hace desde noviembre”, ha reprochado.