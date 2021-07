Sánchez contra la Comunitat y contra Puig

Pedro Sánchez ha consumado su ataque a nuestra Comunitat y, de paso, ha demostrado su antipatía a nuestro presidente Ximo Puig -ni olvida ni perdona su inclinación por Susana Díaz- optando por apoyar las demandas de Castilla-La Mancha (allí gobierna Emiliano García Page) y negar las necesidades alicantinas y murcianas, al ejecutar los recortes de los aportes de agua y modificar los parámetros de explotación desde el Tajo-Segura.

La rebelión de los presidentes de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, está más que justificada, así como el acierto de recurrir judicialmente, junto a regantes y agricultores, contra la decisión del Gobierno central. Sánchez se ciscará en las movilizaciones y protestas valenciano-murcianas, pero la realidad demuestra que todavía no ha podido doblegar a la Justicia por más denodados y reiterados intentos que realiza.

Por su parte, Puig evidencia preferir no molestar al «jefe» antes que enfrentarse a él en defensa de sus representados. El PP no lo hizo cuando él se levantó contra Rajoy. Lo que no sé si el error es suyo ahora o fue de Isabel Bonig entonces. Así es la vida.