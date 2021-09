Podem contesta a Puig que mantiene su lealtad con el Gobierno valenciano, “la alternativa es la barbarie”

La coordinadora de Podemos en la Comunitat Valenciana, Pilar Lima, se reunirá mañana con el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, para informarle oficialmente sobre el relevo del todavía vicepresidente segundo y conseller de Vivienda, Rubén Martínez Dalmau, y para trasladarle el nombre del sustituto.

El nombre acordado es de dominio público. El sustituto será Héctor Illueca, director general de la Inspección de Trabajo y sobre el que no se ha oído ni una sola voz en contra en el partido. Incluso Martínez Dalmau ha llegado a atribuirse la propuesta. “Dará un impulso a las políticas públicas y de vivienda y no cabe ninguna duda con respecto a su capacidad. Su presencia va a beneficiar al Gobierno del Botànic. Dará más fortaleza a la acción de Gobierno del Botànic”, ha admitido Lima tras insistir en que el trabajo de su predecesor había sido impecable. “Ha hecho más que una persona 30 años en el Senado”.

Lima aseguró también que no es momento de hablar de elecciones, por lo que no ha desvelado si Illueca podría ser también el relevo de Dalmau como cabeza de listas para las elecciones generales. “Venimos a plantarle cara a los poderosos, como siempre hacemos. En sus manos las políticas públicas están seguras. No podemos acomodarnos, tenemos que pelear para que el acuerdo del Botánic se cumpla punto por punto y en ese sentido vamos a pelear”.

No obstante, ha matizado que su compromiso con mantener el pacto que sustenta el Gobierno de la Generalitat es total. “La alternativa es la barbarie”. Ha incidido en que durante estos seis años hemos demostrado que garantía de estabilidad. “Puig cuenta con nuestro apoyo para cumplir acuerdos. No hay motivos para pensar que vamos a desestabilizar el Gobierno, hemos demostrado ser responsables. La lealtad de mantiene, por supuesto. Que cambie una persona no quiere decir que cambien las políticas porque se seguirán llevando a cabo”.

Sobre las discrepancias existentes entre Lima y Dalmau, y que están detrás de la decisión de dejar el cargo de este último, ha insistido en que hay que “desdramatizarlas y naturalizarlas” asegurando que Podem está más fuerte que hace un año. Es un relevo”.