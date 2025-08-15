Muere un motorista de 42 años en un accidente en la CV-36 en Picanya (Valencia)

Un motorista de 42 años ha fallecido en un accidente de tráfico ocurrido a última hora de este jueves en la carretera CV-36, en el término de Picanya (Valencia).

Según han informado este viernes a EFE fuentes de la Dirección General de Tráfico, el accidente se produjo sobre las 23:54 horas en el kilómetro 2,5 de la citada vía.

Desde el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) han señala que, tras recibir el aviso de un accidente de moto, movilizaron un SAMU cuyo equipo médico solo puedo confirmar el fallecimiento del hombre.