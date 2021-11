Opinión

La financiación que no llega

La infrafinanciación a la que está sometida la Comunitat Valenciana constituye un problema importante y de difícil solución. No es de hoy. Viene de hace años sin que ningún Ejecutivo lo haya solucionado. Todos han hecho oídos sordos a la reiterada reclamación.

Patronal, sindicatos, partidos políticos y otras organizaciones han convocado para mañana sábado una manifestación en las tres capitales de la Comunitat reivindicando una justa financiación. Sin embargo, las predicciones aparecen pesimistas respecto a la asistencia. En algo están fallando instituciones y asociaciones de todo tipo cuando, según el último barómetro de la Generalitat, solo el 1,2 por ciento de los valencianos considera importante el sistema de financiación.

La pregunta inmediata es, ¿por qué? Mi amigo Rogelio tiene dos respuestas. Una, los servicios públicos siguen funcionando por lo que no existen rebeliones ciudadanas. Dos, porque los Gobiernos no se muestran austeros, por lo que la percepción ¡aquí no falta de nada! está generalizada.

Arreglar el problema es complejo por la falta de solidaridad de las autonomías privilegiadas. Todas reconocen que la valenciana es de las peor subvencionadas, pero ninguna está dispuesta a prescindir de nada para favorecer la justicia. Como la solución debe venir de un acuerdo en el Comité de Política fiscal y financiera, una entente entre Gobierno y quince Comunidades se antoja peliaguda, a no ser que el primero esté dispuesto a aplicar su voto de calidad e imponer un sistema; o PSOE y PP llegan a un pacto y obligan a los suyos a aceptarlo. Así es la vida.