Valencia elimina los actos multitudinarios de la Navidad mientras la Generalitat descarta restricciones

La Generalitat valenciana tiene muy claro que no son necesarias nuevas restricciones. Los argumentos son los siguientes: la vacunación está funcionando, el pasaporte covid ya ha entrado en vigor- animando a los rezagados a recibir el suero- y las cifras de ingresos no son alarmantes. Es decir, no se prevé que pueda producirse una situación de saturación hospitalaria.

Aunque la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, no fue tajante en su última intervención como portavoz del Consell e incidió en que la situación puede complicarse de un día para otro, parece que de momento, hay consenso en el Consell y que no se dará marcha atrás.

No obstante, la incidencia acumulada en ciudades como Valencia- 321 por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días- ha provocado que el Ayuntamiento haya decidido suspender actos multitudinarios. Esta mañana se ha anunciado la cancelación de la carrera de San Silvestre, la semana pasada la de la fiesta de Nochevieja en la plaza del Ayuntamiento y aún queda por saber cómo quedará la cabalgata de los Reyes Magos. Prudencia es la palabra que acompaña a estos anuncios.

Con todo, la tendencia en el ámbito de la Comunitat Valenciana es preocupante. Una de las pocas ventajas de llevar casi dos años en pandemia es que se conoce más acerca del comportamiento del SARS-CoV-2, de manera que, en base a los últimos datos tanto de Incidencia Acumulada (datos por 100.000 habitantes), como de ingresos en planta y en UCI, se puede prever cómo será la situación hospitalaria a una semana vista.

Según las últimas cifras disponibles en el Ministerio de Sanidad, la incidencia acumulada en la Comunitat Valenciana es de 319,16 casos por 100.000 habitantes, un 45 por ciento más que la semana pasada.

Por lo que respecta a la situación hospitalaria, los hospitales valencianos acogen a un total de 577 personas ingresadas por covid, de las cuales 106 se encuentran en la UCI. Estas cifras suponen un 22 y un 30,8 por ciento más que la semana pasada.

Suponiendo que a lo largo de esta próxima semana la expansión del virus se produjera en la misma proporción, dentro de siete días habrá 704 personas ingresadas en los hospitales, de las cuales 139 estarán en la UCI y la IA será de 462,78.

Hay que destacar que este es un escenario optimista, puesto que, la experiencia del año pasado nos recuerda que tras el puente de la Inmaculada, debido al incremento de la movilidad y de los contactos sociales, lo más lógico sería que se produjera un crecimiento exponencial de los contagios, con lo cual, estaríamos hablando de unas cifras mucho mayores.

No obstante, y a pesar de que la situación en los hospitales y centros de salud es más que preocupante, es necesario subrayar que el escenario era mucho más grave el año pasado por estas mismas fechas. Gracias a la vacunación de más del 90 por ciento de la población valenciana, frente a los 577 ingresados de hoy, el 9 de diciembre del año pasado había 1.260 hospitalizados, 252 de ellos en la UCI.

Medidas proporcionadas

El PPCV celebrará mañana viernes la comida de Navidad del PP de Valencia en Alzira y una cena en el «cap i casal» del partido de la ciudad. Es la prueba de que los populares confían plenamente en la responsabilidad del sector y por lo han exigido a Puig que si tiene que imponer medidas que no se «ceben» con la hostelería, el ocio y el turismo. «Las restricciones deben ser proporcionadas» y han de tener en cuenta que el ocio reglado es más seguro, ha defendido el presidente del PPCV, Carlos Mazón.