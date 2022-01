El pico de la pandemia en la Comunidad Valenciana podría estar cerca, según los expertos

La transmisión de la covid-19 se ha “desacelerado notablemente” y en una semana la curva epidémica podría entrar en una meseta -pico de la curva- e incluso empezar a descender, según afirman varios expertos consultados por EFE.

El catedrático de Parasitología de la Universitat de València (UV) y experto en inmunología Rafael Toledo cree que estamos “llegando al final” de la sexta ola porque la incidencia acumulada a siete días “está bajando”.

No obstante, aclara que aunque la incidencia viene “sesgada” por los días de fiestas de las pasadas semanas, durante las cuales se han hecho muchos test y pruebas PCR, sí que está bajando la pendiente de porcentajes de ingresos hospitalarios diarios.

“Si no hemos llegado al pico, estamos llegando, está empezando a estabilizarse y llegando a una meseta que supongo será corta y bajará rápido, que es lo que esta pasando con ómicron en todos los países”, ha indicado Toledo a EFE.

El investigador de la Fundación de Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana (Fisabio) y uno de los expertos asesores de la Generalitat en covid, Salvador Peiró, afirma que se ha “desacelerado notablemente” la transmisión.

Según explica a EFE Peiró, doctor en Medicina Preventiva y Salud Pública, tal y como funciona la transmisión “es previsible que en una semana entremos en meseta (pico de la curva) o incluso empecemos a descender”.

En el conjunto de España, indica, la reducción del testado (menos detección) por el cambio en los criterios de realización de pruebas por 1.000 habitantes está en el entorno del 20 por ciento.

“Se supone que con el aumento de casos deberíamos estar subiendo en pruebas, no bajando. Pero el cambio en la pendiente, asociada a la reducción de pruebas, es obvio y la desaceleración real”, según Peiró.

A juicio del catedrático de Genética de la Universitat de València (UV) Fernando González Candelas, “estamos más bien en la zona meseta, no podemos decir que hemos llegado al pico porque no hemos empezado a descender”.

“Los datos no dicen que hayamos llegado ya al pico, hasta que no hayamos empezado el descenso y se mantenga no podemos decir que hemos llegado al pico”, indica a EFE González Candelas.