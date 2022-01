Mónica Oltra no logra su propósito

Han pasado tres días y la comparecencia de Mónica Oltra en Les Corts sigue dando que hablar allende nuestra Comunidad. No me extraña, porque la aún vicepresidenta no logró su propósito, convencer de que es una víctima del acoso injustificado de los partidos de oposición. No lo consiguió porque la verdad la pone en el punto de mira y exige la dimisión.

Su primer problema se centra en que la sentencia de tres instancias judiciales le explosiona en la cara porque se desprende que la Conselleria se puso de lado cuando se presentó la denuncia de, presuntos entonces, abusos contra una menor por parte de su exmarido, precisamente por existir esa circunstancia. Más aún, también un informe del sindic de Greuges le imputa poner trabas a la investigación que se estaba llevando sobre la existencia de abusos en los centros de menores dependientes de su Conselleria.

Además, casi de forma simultánea, hubo un suceso similar en una residencia de menores en Segorbe (Castellón) y, sin investigación alguna, como era un centro dirigido por monjas, despidió al trabajador al que acusaban, cerró la instalación y envió a los menores a diferentes lugares de la Comunidad. Después, todo resultó ser mentira y ni siquiera se abrió juicio.

Tiene en su contra cómo se comportaba en la oposición contra dirigentes del PP por causas menos graves que la que nos ocupa. Sus camisetas, escraches, peticiones de dimisión resultan incoherentes con su empeño en seguir en el cargo.

El horizonte no se ve más halagüeño si el Tribunal Supremo ratifica en su totalidad la sentencia contra su exmarido y la responsabilidad de la Conselleria, si se desvelan más defectos en la actuación en la causa abierta por la Audiencia Provincial contra cargos de su Departamento y si el Parlamento Europeo hurga más en la herida en la investigación abierta por la denuncia del PP. Así es la vida.