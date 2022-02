El PP se suma a la campaña “No als Països Catalans”

El PPCV se adhiere y respalda el Manifiesto “No als Països Catalans” promovido por la sociedad civil. Así lo ha anunciado su Vicesecretaria de Territorio, Comunitat y Cultura, María José Ferrer San Segundo, quien ha anunciado que la formación popular “participará activamente en la campaña, extendiendo esa recogida de adhesiones a afiliados o simpatizantes del PP y a los vecinos de toda la Comunidad Valenciana que quieran sumarse a ese compromiso cívico”.

Así, el PPCV asistirá al acto de Lectura del Manifiesto e inicio de la Recogida de Firmas que tendrá lugar hoy a las 19h en el Ateneo Mercantil de Valencia, organizado por cuatro entidades centenarias valencianas como Lo Rat Penal, la Real Academia de Cultura Valenciana RACV, el Ateneo Mercantil de Valencia, y la Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes (Casino de Agricultura).

Ferrer San Segundo ha indicado que “la aceleración y escalada en la ofensiva de extensión a nuestra Comunitat de los inconstitucionales Països Catalans, ha convertido en necesaria, e inaplazable, una respuesta cívica, serena, comprometida y fiel a los valencianos, que ponga freno a ataques, apropiaciones, manipulaciones e injerencias, diciendo, alto y claro: Basta ya”.

Por último, la responsable popular ha denunciado “el silencio cómplice y la pasividad protectora del presidente de la Generalitat Ximo Puig, el Consell y los alcaldes de los Ayuntamientos gobernados por Compromís y PSPV, ante la ofensiva que se viene intensificando por autoridades, canales oficiales y satélites de la Generalitat de Catalunya, encuadrada en el marco del ‘procés’ independentista. No solo no defienden con lealtad la identidad e intereses de los valencianos, sino que además financian con subvenciones, año tras año, a quienes no respetan nuestra autonomía e idiosincrasia”.