El Benidorm Chess Open bate récords: ya cuenta con 200 jugadores de 26 países a dos meses de su inicio

La quinta edición del Benidorm Chess Open, torneo internacional que se desarrollará del 25 de octubre al 2 de noviembre en el Hotel Meliá de Benidorm, ya cuenta con 200 ajedrecistas en representación de 26 países a más de dos meses para su inicio.

Según la organización, el progreso en las inscripciones puede provocar que se supere el récord en clave de participación y de titulados desde que se inició este evento deportivo.

Actualmente, en el Open A (Supra 1800) ya hay inscritos once Maestros Internacionales y siete Maestros FIDE.

De los dos centenares de inscritos hasta la fecha, que representan a cerca de una treintena de nacionalidades, se esperan jugadoras y jugadores de gran parte de Europa, así como procedentes de Argentina, Colombia, Venezuela, e incluso de Nueva Zelanda.

Una de las novedades de esta quinta edición queda relacionada con la competición del Open A: se retransmitirá unas 40 partidas por internet, con tableros electrónicos, y se podrán seguir en las principales plataformas de retransmisión de ajedrez y del mundial.

El torneo cuenta con una bolsa de premios especiales y en exclusiva para ajedrecistas federados por la Comunitat Valenciana, que asciende a un total de 3.000 euros, repartidos en cinco premios en cada Open de lentas, por tanto un total de diez.