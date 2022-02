“Fem País”, el lema de la Comunidad Valenciana para conmemorar el 40 aniversario del Estatuto que ha sublevado al PP

“Fem País”, este es el lema que acompaña a la marca conmemorativa del 40 aniversario del Estatuto de Autonomía de la Comunitat Valenciana. “Una imagen que contribuirá a visibilizar e identificar fácilmente la efeméride, que se celebra el próximo 1 de julio, para hacer partícipe a toda la ciudadanía”.

La vicepresidenta y portavoz del Consell, Mónica Oltra, ha presentado esta campaña que ha recibido la inmediata crítica del PP. La síndica del grupo popular en Les Corts, María José Catalá, ha exigido al presidente de la Generalitat, Ximo Puig que este lema.

Ha argumentado que “el 40 Aniversario del Estatut d’Autonomia es una oportunidad para unir a la sociedad. El Estatut es cien por cien nuestro y es de toda la sociedad valenciana, de todos los valencianos con independencia del partido al que voten o hayan votado”.

Apunta además que “Fent País” es una referencia clara a los “Països Catalans”, “hecho que no queremos y que va en contra de nuestro autogobierno”. En el “Estatut d’Autonomia no se recoge en ningún momento Països Catalans, ni que hablamos catalán, que pone bien claro que somos Comunitat Valenciana, y que nuestra lengua es el valenciano. Tenemos un territorio totalmente rico y con oportunidades y que desde luego no es un ente menor, ni una adscripción a ninguna entelequia como a los ‘Països Catalans’”.

La portavoz del Consell ha dicho que Catalá tienen una obsesión con este asunto. “No sé si es por qué de tanto repetirlo así se van aprender el apellido de la candidata... Son los únicos obsesionados, siempre están con el ‘Països Catalans’ en la boca”.

Además, ha instado a buscar la acepción de país en la RAE y se ha referido a programas icónicos como “un País en la mochila”, “es nuestro pequeño país, no tiene más. Buscarle tres patas al gato en estas cosas es muy aburrido y anacrónico”.

La marca, diseñada por Dani Nebot, incluye un Manual de Identidad Visual con las pautas, normas y aplicaciones básicas para el uso de la imagen conmemorativa.

El uso de las diferentes aplicaciones de la marca ‘40 Aniversario’ será gratuito y libre para toda la ciudadanía. Puede descargarse en participacio.gva.es/va/web/foment-de-l-autogovern/40-aniversari-estatut. Esta marca será utilizada hasta que finalice el año por la Administración de la Generalitat y las entidades que integran su sector público instrumental.

En este sentido, se aplicará en la papelería básica de la Generalitat, así como en las comunicaciones, actas y documentos electrónicos oficiales de sus órganos y personal a su servicio, en los soportes publicitarios (carteles, folletos, anuncios en prensa, fondos publicitarios y otros de análoga significación), en la sede electrónica y en el resto de páginas o perfiles institucionales en Internet de la Generalitat y de sus entidades dependientes.