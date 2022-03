Soler dice que la Comunitat ha recibido 1.200 millones de ayudas por el covid

El conseller de Hacienda, Vicent Soler, ha reivindicado este martes que el Consell ha “exprimido al máximo” los recursos y ha puesto a disposición del tejido productivo valenciano más de 1.200 millones de euros en ayudas para hacer frente a la covid-19 en los últimos dos años.

Soler, que ha comparecido en Les Corts para informar sobre las ayudas de la Generalitat a autónomos y empresas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus, ha indicado que se ha hecho “el mayor esfuerzo posible”, a través de los planes Resistir y Resistir Plus, y de medidas fiscales y legislativas.

Además, ha reclamado que los remanentes del plan Resistir Plus no se tengan que devolver al Gobierno central y se puedan invertir en nuevos planes de ayudas a las empresas valencianas para atender nuevas situaciones, como los efectos directos de la guerra en Ucrania y los indirectos, como la subida del precio de la energía.

Poner “la mayor cantidad de recursos de la historia” a disposición del tejido productivo para paliar los efectos de la crisis y garantizar su liquidez y solvencia “en los momentos más duros” ha sido el objetivo de estos recursos, de los que al cierre de 2021 se han ejecutado cerca de 920 millones, ha explicado el conseller.

Soler ha destacado que, además de la “significativa” cuantía de estas ayudas, han tenido un “impacto positivo” en la economía valenciana, pues en 2021 el PIB creció un 5,4 por ciento, ahora hay más empresas en la Comunitat que cuando comenzó la pandemia, o el año pasado se crearon 81.900 puestos de trabajo.

El conseller ha explicado que el Plan Resistir ha permitido poner a disposición de los sectores más afectados cerca de 500 millones de euros, mientras que el Resistir Plus -la línea de solvencia empresarial del Gobierno de España- ha inyectado 311′9 millones de euros en ayudas directas a 16.248 beneficiarios.

También ha enumerado otras ayudas, como 57′3 millones para autónomos; 30 millones para personas en ERTE; 20 millones para reconversión de empresas; 32 millones para el Bono Viaje; 7 millones para inyectar liquidez al turismo; 18 millones para ayudas a profesionales y empresas turísticas, o los 422 millones en préstamos concedidos por el IVF.

“Pese a los duros envites de la pandemia, hemos resistido”, ha aseverado Soler, quien ha añadido que ha sido un “éxito colectivo” de la sociedad valenciana y de todas sus instituciones y ha recordado que estas ayudas han ido acompañadas de unos presupuestos expansivos, que “fortalecen el Estado del bienestar”.

El diputado del PP Rubén Ibáñez ha criticado el “triunfalismo” del conseller, ya que de los 647 millones de euros del Plan Resistir Plus “ha devuelto 335 millones, el 51′7 por ciento de los recibido”, y ha aseverado que en la última convocatoria de este plan se “premió” a empresas como Kriol Produccions y Canal Maestrat.

El diputado de Ciudadanos Tony Woodward ha pedido que no se tengan que devolver los fondos del Plan Resistir Plus que no se han usado, y ha lamentado que más de diez mil empresas que pidieron la ayuda se hayan quedado fuera y por motivos como tener una deuda menor de 4.000 euros.

Para la diputada de Vox Llanos Massó, “muchos empresarios y autónomos se han quedado por el camino” y la Comunitat es de las que tiene una ejecución más baja del Resistir Plus, mientras que los grupos del Botànic han defendido que “las ayudas han funcionado y muy bien” en esta situación “sin precedentes”.

Soler también ha señalado en los pasillos de Les Corts sobre la financiación autonómica que, aunque “políticamente es un momento tormentoso”, como conseller de Hacienda de la autonomía peor financiada de España tiene la esperanza de que se superen “muchos fantasmas que no son realidades” y se pueda pactar un nuevo modelo.