Arrancan el pene de la Falla Castielfabib de Valencia

Segundo acto vandálico contra un “ninot” de cuerpo desnudo en estas Fallas 2022 en Valencia. Después de que el pasado miércoles por la noche destrozaran los genitales del cuerpo de una mujer desnudo, esta pasada madrugada le ha tocado el turno a otro monumento de la misma artista, Anna Ruiz Sospedra, representando el cuerpo desnudo masculino.

La falla, perteneciente a la comisión Castielfabib-Marqués de San Juan, lleva por lema ‘Jo visc’ (Yo vivo) y es el título de una novela de Max Aub y habla de la idea de disfrutar la vida y de vivirla en paz y tranquilidad, “un tema que venía muy bien con la situación mundial actual, pero no se entiende que la ataquen», lamentan desde la Comisión de esta falla.

La artista, en declaraciones a Las Provincias, ha asegurado que no da crédito: «No me lo puedo creer. Nunca me habían agredido mis fallas. Llevo año trabajando los cuerpos desnudos y no se puede permitir estas cosas. La sociedad necesita reflexionar. No sé por qué tiene que romper una escultura de un cuerpo humano. Falta hacer concienciación», concluye la artista.