El Gobierno valenciano da por seguro un aumento de la incidencia de covid tras las Fallas y la Magdalena

La incidencia subirá en los próximos días como consecuencia de las Fallas y la Magdalena, pero no será preocupante porque la previsión es que los casos no sean graves y que, por tanto, el único indicador que ahora preocupa, el de las hospitalizaciones, no aumente.

Con este escenario, el presidente de la Generalitat valenciana, Ximo Puig, ha informado tras la reunión la comisión interdepartamental que decaen todas las restricciones que dependen del Gobierno autonómico excepto una: sigue prohibido fumar en las terrazas. “Es una precaución que hay que mantener”.

El uso de la mascarilla continúa siendo obligatorio en interiores y cuando haya aglomeraciones, pero se trata de una cuestión que está en manos del Gobierno central.

El jefe del Consell ha dicho que esta reunión de la Comisión Interdepartamental puede ser la última, “si no cambian las circunstancias” y aunque ha admitido que tras las fiestas se va a producir un incremento de los casos porque en las últimas semanas ha habido “más espacios de confianza” y más interacción social en los que, como ya es sabido, se incrementan los contagios.

Con todo, Puig se ha mostrado confiado en que las hospitalización se mantendrán como ahora, estabilizadas y a la baja. En cualquier caso, ha dicho que estamos en una nueva dinámica, que ya se ha puesto en marcha con apoyo de los expertos. Vamos en la dirección de la normalización y debe ser compatible con la prudencia y, a pesar de que el índice de hospitalización es bajo, hay personas en la UCI y que “pueden acabar con el peor destino”. Por tanto, ha insistido en que las personas más vulnerables deben seguir teniendo la máxima prudencia.

El presidente ha incidido en que si este escenario de normalidad es posible es gracias al alto grado de inmunidad existente en la Comunidad Valenciana. Ha remarcado que el 97, 7 por ciento de los mayores de 12 años tienen completa la vacunación. “Debemos vivir con máxima normalidad y precaución y mientras que no se adopte una decisión hay que usar la mascarilla, porque ha salvado muchas vidas”.