Mónica Oltra: “No tengo ninguna razón para dimitir”

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, ha asegurado esta tarde que no tiene “ninguna razón para dimitir”. Oltra ha hecho estas declaraciones después de que el juez que investiga la actuación de su Conselleria en el caso de abusos sobre una menor del exmarido de Oltra, haya pedido al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) la imputación de la vicepresidenta en la causa.

Oltra ha insistido en que “el juez hace su trabajo de investigación y de cerrar todo un periodo interrogatorios” y ha señalado que en la “pirámide” en la que el juez está preguntando a los funcionarios de su Conselleria, solo faltaba ella. “Entra dentro de la normalidad”. Ha asegurado que irá ante el juez para explicar lo que ya ha relatado en diversas ocasiones -compareció ante Les Corts a petición propia el pasado mes de abril- y ha subrayado que “la verdad solo tiene un camino”.

“No voy a dimitir, ni por esto ni porque lo pida el PP de Valencia”, ha sentenciado y ha acusado a los populares de estar “rabiosos” porque “nosotros trabajamos mucho para que se viera todo el desastre que hicieron” en la Comunidad Valenciana y ha recordado que la última vez que fue imputada fue por denunciar a una persona del PP “que luego acabó en la cárcel”.

Ha insistido en que, aunque finalmente el TSJCV decida imputarla, no piensa dimitir: “No tengo ninguna razón para dimitir, siempre he dicho que la decencia y la línea ética no la marcan los tribunales, no se ha cometido ninguna ilegalidad, todas las personas que han desfilado por el juzgado han dejado claro que no ha habido ordenes ni instrucciones, no hay ni un solo indicio de lo que no existe, porque donde no hay delito no puede haber una consecuencia jurídica”.

Además, ha negado rotundamente que haya habido un encubrimiento a su exmarido en el caso de los abusos a una menor, y ha recordado que “esto es una querella de VOX y de España 2000 q es la extrema derecha de este país.

En el caso de que finalmente hubiera sentencia condenatoria, ha dicho, “todos hacemos lo que dice la justicia”.

Apoyo de su partido

Por su parte, desde la coalición Compromís, el partido de Oltra, han mostrado esta tarde su apoyo a la vicepresidenta y han mostrado su total confianza en su actuación en este caso, “sobre el que ya ha dado explicaciones en numerosas ocasiones, tanto en sede parlamentaria como ante los medios de comunicación”.

Fuentes del partido han asegurado que “la gestión de este caso ha sido en todo momento transparente, poniendo a disposición de la oposición toda la documentación que han pedido y compareciendo en Les Corts”.

Además, han querido dejar patente que “este procedimiento parte de unas acciones de la extrema derecha, a las que lamentablemente está haciendo seguidismo la derecha, en una deriva política inaceptable que tiene como única objetivo su desgaste personal y político”.