Mónica Oltra critica al Tribunal, a la Fiscalía y a la Policía en la caso de la menor abusada por su exmarido

La vicepresidenta del Consell y consellera de Igualdad, Mónica Oltra ha comparecido ante Les Corts para dar explicaciones sobre la sentencia de la Audiencia que condena a su exmarido, Luis Eduardo Ramírez, educador social, por los abusos a una menor en una residencia. Solo los consellers de Compromís han acompañado a Oltra en la más de una hora de exposición primera, ni el presidente, ni los consellers del PSPV ni los de Podemos estaban presentes. Solo Vicent Soler y Rosa Pérez han aparecido poco después.

Oltra ha criticado al Tribunal, a la Fiscalía y a la Policía y ha dicho que nadie siente “más repugnancia ni más dolor” por los hechos que ella.

La consellera ha leído los hechos probado de la sentencia y ha explicado que “no hacen ninguna referencia a la Generalitat ni a mí misma. No se habla de tratos de favor ni de desamparo a la víctima. No se juzga la acción de la Conselleria”.

Ha continuado que “no se ha juzgado mi relación conyugal y esa relación no ha afectado en nada mis actuaciones al frente de la Conselleria ni en ningún otro ámbito del gobierno. Cuestionar eso es cuestionar mi honor. Y es cuestionar el trabajo libre y profesional que las personas trabajadoras se han visto cuestionado en su trabajo”.

Sin embargo, la vicepresidenta si que ha dudado y ha cuestionado el trabajo del tribunal, de la Fiscalía y de la Policía y ha dicho que “la sentencia lanza insinuaciones y sospechas que luego no tiene traslación a los hechos probados. Cuestiona el sistema y los profesionales de entidades de carácter público y privado”.

Oltra ha explicado los argumentos de la sentencia y ha desacreditado aquellos que ponen en duda la actuación de la Conselleria: “Respecto a las afirmaciones del tribunal quiero decir que el sistema de protección a personas menores de edad ahora sí que funciona. Desprestigiar un sistema que protege a los menores e interviene tanta gente puede ser peligroso” y ha añadido que “los profesionales tienen todo mi respecto como mujer, como vicepresidenta y como consellera. Nunca se me pasaría por la cabeza ni a mí ni a nadie de mi equipo hacer indicaciones a los profesionales, pero ni lo hubieran aceptado ni tolerado”.

Ha explicado que conoció los hechos el 4 de agosto de 2017 porque la citación judicial a su marido llega a su domicilio. A partir de ese momento, Oltra ha desplegado una intensa batería de acciones realizadas desde su departamento para averiguar los hechos, y según la vicepresidenta, para proteger a la menor, y ha citado que se dio la instrucción de colaborar con la Fiscalía. Sin embargo ha vuelto a criticar al tribunal porque “la sentencia supone una enmienda a la totalidad de todo el sistema de protección de menores. No podemos consentir que se ponga en duda toda un sistema como actos espurios”.

Ha tratado de justificar posible errores de la Conselleria que señala la sentencia haciendo una paralelismo: “No creo que errores o disfunciones del ministerio fiscal y del juzgado se haya hecho para perjudicar a la joven. Recuerdo que el Ministerio fiscal tiene el informe de Espill y no lo aporta”.

También ha abordado la circunstancia de que el educador condenado fuera su exmarido: ”Después de leer la sentencia me he hecho muchas preguntas: ¿se dio trato de favor a Luis Eduardo?, rotundamente no. Trabajaba desde 2010, falta cinco años para que yo fuera consellera. Gobernaba el PP. No se le despidió por que era una empresa privada. Se le apartó. Desde que tuvo conocimiento de la denuncia hasta el juicio el educador no tiene contacto”.

Ha vuelto a la carga contra la Fiscalía: “Los informes que se dice que se ocultaron se enviaron a Fiscalía. Se dice que ordené informes para beneficiar la defensa y luego se ocultan al juzgado. En qué quedamos”. También en el turno de réplica ha responsabilizado a la Fiscalía de no pedir el informe del Instituto Espill, del que la Conselleria solo envió un extracto. Pero en opinión de la vicepresidenta el fallo no fue no enviarlo entero, sino no reclamarlo y aportarlo a autos, algo que ha repetido en diversas ocasiones.

También ha aclarado que “cuando llegué a la Conselleria en 2015 informé de que el entonces marido trabajaba en el centro y que por eso me abstendría de cualquier cosa que afectara a ese centro” y que no se ocultaron los apellidos del acusado para protegerlo” y ha relatado las veces que se citan en otros casos a los acusados por las iniciales.

También ha argumentado las diferencias con el abuso sexual presuntamente perpetrado en una residencia de Segorbe y cuyo autor fue absuelto. En este punto, Oltra también ha criticado la sentencia de Segorbe.

Ha explicado que en 2017 “solo si se consideraba que el relato tenía credibilidad, se trasladaba a la Fiscalía” y que ese protocolo se cambió inmediatamente al darse este suceso. “El error fue el mismo protocolo, que decía que si no era creíble no se comunicaba. Y este es el error de la Conselleria, por las inercias adquiridas de años pasados. Ahora todo se traslada a Fiscalía”.

También ha criticado “la distinción que hace la sentencia de las funcionarias de la Generalitat según den credibilidad o no a la menor” y que “la sentencia valora pero no prueba que hay hostilidad hacia la joven”.

Por último ha responsabilizado a gobiernos anteriores: “El modelo anterior era una desastre. Sistema sin orden ni concierto, sin instrucciones claras al personal”.ç

La oposición pide la dimisión de Oltra

En la réplica, Ana Vega (Vox) ha dicho que “pensaba que iba a pedir perdón a la niña. Cualquiera diría que la víctima ha sido usted. Ha venido a desacreditar una sentencia, viene a cuestionar a la Policía Nacional, a la Fiscalía y a los propios jueces. Cuestiona la separación de poderes y se pone por encima de la propia Justicia. Hermana yo si te creo salvo si les salpica a ellos”.

Ha acusado a Oltra de ser “culpable porque el trabajador siguió trabajando en tareas administrativas. Faltaría más. No podemos permitir que una persona como usted esté al frente de la protección de los menores o de los mayores” y le ha pedido que dimita “y se vaya lo más lejos posible”

Por su parte, Cristina Gabarda (Cs) ha acusado a Oltra de falsa moral. “El verdadero feminismo es proteger a nuestras niñas, a nuestra mujeres. Usted priorizó su honorabilidad por encima del interés de la niña. Tardaron dos años en aportar la documentación”. También le ha acusado de “provocar un daño irreparable en el honor del trabajador de Segorbe que rompió hasta su matrimonio”.

Gabarda ha dicho que “usted tenía que haber dimitido en 2017 cuando denuncia la menor porque estaba implicada directamente y no podía defender adecuadamente a la menor”.

El PP apunta responsabilidad penal

Elena Bastidas, del PP ha acusado a Oltra de “esconderse detrás de un victimismo insoportable. Usted falló a Maite. Su Conselleria falló y que por ello debe dimitir, se llame como se llame el abusador sexual”. Bastidas ha dicho que “la niña sufrió el destierro por cuatro centros de menores por enfrentarse al exmarido de toda una vicepresidenta” y ha añadido que “el mensaje tan feminista que quiere hacer llegar es que si se es mentirosa, violenta se puede abusar de ella y no se le va a creer”.

Bastidas ha dicho que “esta página no la va a poder pasar porque pesa mucho su cuestionable y ya veremos si punible actuación como consellera”.

Por su parte, la diputada de Podemos Irene Gómez apenas ha referido el caso y ha recurrido a lugares comunes de la defensa de los derechos de los niños y de las mujeres.

El problema: la derecha y los medios de comunicación

El más virulento en la réplica, como ya es habitual ha sido el diputado de Compromís, Carles Esteve, quien ha dicho que “es la tercera vez que viene. Usted ha relatado la verdad durante más de una hora y no han querido escucharla” y ha achacado las dudas que puede tener la gente sobre este asunto a los que “atienden a la derecha y a pseudomedios de comunicación”.

Compromís ha seguido el argumentario de la consellera y también ha criticado “una sentencia que va más allá de los hechos y hace valoraciones más políticas que jurídicas. No quiere pensar que la sentencia quiera apuntar a las funcionarias y da alas a una derecha que nada le importa la verdad”.

Y ha concluido que la oposición “hace uso de una fracaso de toda la sociedad para obtener beneficio político”.

Rosa Peris, del PSPV y mucho más comedida ha evitado entrar de lleno en el asunto y ha comenzado pidiendo perdón a la menor: “teníamos responsabilidad de protegerla, de darle seguridad y fallamos. Hemos fallado en muchísimos más”. Y ha expuesto que “el año pasado hubo 808 casos de menores abusados. 1.749 denuncias, casi la mitad son menores, y solo uno de cada cinco denunciarán. Hoy, once menores, la mayoría niñas, serán víctimas de delitos, nueve no lo denunciarán nunca”.

En su respuesta, Oltra ha acusado a la oposición de que “no se ha escuchado, no se ha leído, no se quiere saber. Han tenido a su alcance toda la documentación. Se empeñan en decir cosas que los papeles desmienten y que desmienten los funcionarios con los que ustedes hablaron el otro día”.

Y ha provocado la hilaridad de la bancada de la oposición cuando ha dicho que “yo he sido oposición y yo no he hecho estas cosas”. Y ha vuelto a poner el retrovisor porque “yo no necesitaba esta sentencia para saber cómo estaba el sistema de protección de menores en el 20127 y ustedes no me creyeron” y ha concluido responsabilizando al PP de la situación que se encontró.

Por último, ha aprovechado que la diputada Gabarda, de Ciudadanos, ha salido del pleno un instante para insinuar que en privado no le dice lo mismo.