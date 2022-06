Puig ignora la petición del PP de pedir perdón a la menor abusada por el exmarido de Oltra

El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha pasado de puntillas sobre el caso de los abusos a una menor por parte del exmarido de Mónica Oltra, y no ha concedido pedir el perdón a la víctima que le exigía la portavoz del PP, María José Catalá.

La portavoz del PP le ha preguntado cómo ha podido ser que durante todo este proceso no le haya pedido explicaciones a la vicepresidenta del Consell. ¿Cómo puede ser que dijera en sede parlamentaria que confiaba en ella si no le había preguntado?

Catalá ha dicho mirando a Andalucía que “del socialismo se sale y la gestión es lo que vale. Tenga la dignidad de pedir perdón a la menor tutelada o seguirán siendo indecentes”.

El presidnete Puig se ha ido por las ramas para acusar al PP de que “son ustedes los que no confían en la Comunitat Valenciana. Agradezco a la vicepresidenta Oltra esa dignidad que los 135 condenados que ustedes tienen no han tenido”.

Puig ha reivindciado que “hemos rebajado el 10 por ciento de las tasas, las tarifas de transporte hasta el 50 por ciento, la gratuidad de los domingo, los 300 euros a los autónomos”.

Canon de saneamiento

Además, ha anunciado que “he acordado dejar de cobrar en los próximo seis meses el canon de saneamiento supondrá inversión de 139 millones”.

Al final de su intervención y ante la insistencia de los diputados del PP que han repreguntado, Elena Bastidas y Alfredo Castelló, ha dicho que “yo pido perdón todos los días a todas las personas a los que no damos un servicio adecuado. La soberbia no es un atributo y vemos con sufrimiento todo lo que no somos capaces de llevar adelante. No somos soberbios”.