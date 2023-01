Salvados por Compromís, ya sabemos qué hay que pensar

Encaro 2023 muy tranquila. Ningún asunto importante me pillará en blanco sin saber qué decir. Desde que Compromís puso en sus redes un sencillo manual para saber qué hay que responder cuando escuche las muchas mentiras que se dicen por ahí. Además, por si a alguien le resultaba demasiado difícil leer las viñetas publicadas en redes para el día de los Inocentes emitieron un video en el que hasta el alcalde de Valencia, Joan Ribó, se ha caracterizado de camarero para hacernos entender que todo lo que se dice en contra de la tasa turística no tiene ningún sentido.

La Gran Innocentada II pic.twitter.com/H8O1AoKDhi — Compromís (@compromis) December 28, 2022

Lo cierto es que sigo dándole vueltas a por qué Compromís quiere decirnos a todos qué tenemos que pensar, qué es lo que está bien y sobre todo, cómo se debe contestar a los «malos» del PP y de Vox.

Si alguien pone en duda la Ley Trans porque «borrará a las mujeres» hay que explicarle que la ley del divorcio no acabó con el matrimonio, ni la ley del aborto con la natalidad. Así, sencillito para que todo el mundo lo pueda entender. Baja también a asuntos más de andar por casa y ofrece respuestas para aquel al que le agobien con preguntas sobre si tiene pareja o si no va a tener hijos.

¿Y qué decir de la segunda entrega del video La Gran Inocentada? En minuto y medio han logrado una distopía que tira por tierra a todo aquel que piense que le pueden okupar su casa o que ahora los médicos solo van a atenderles si hablan en valenciano.

Todo esto en un momento en el Compromís está, según las encuestas a la baja. Se trata, por tanto de una estrategia para mantener a su electorado, pero que no logrará atraer a esos votantes a los que lo vieron alguna vez como un partido simplemente nacionalista, ecologista y que marcaba al PSPV. Y esto no lo digo yo, sino que hay más de uno en Compromís, de esos que saben mucho de política y menos de redes sociales, que piensan que esta estrategia es errónea, que no hay que polarizar y que miran con preocupación lo que puede pasar en las próximas elecciones.

¡Feliz año (electoral)! ¡Feliz 2023!