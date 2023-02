El PP de Carlos Mazón ficha a la ex síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, para su equipo económico

El presidente del PPCV, Carlos Mazón, ha presentado hoy su equipo económico con una incorporación que no por ser totalmente lógica es menos sorprendente. El candidato popular a la Generalitat valenciana rescata a una de las políticas que representa el desencanto de la etapa de extinción en la que ha entrado el partido. La ex síndica de Ciudadanos, Ruth Merino, se incorpora al equipo de Mazón.

Mazón ha explicado que el equipo económico tiene como objetivo desarrollar su reforma fiscal. Todo son caras conocidas, pero la protagonista ha sido Merino. “Quiero demostrar que este es un proyecto amplio”. Ha recordado que muchas de las medidas que propone tendrán carácter retroactivo y se pondrán en marcha desde enero.

En su aplicación Merino tiene mucha experiencia que aportar. Es técnico de Hacienda y siempre ha defendido la necesidad de otra reforma fiscal. “La política puede cambiar la vida de la gente, es lo que he intentado hacer estos últimos años. En los últimos meses me he dado cuenta de que el lugar desde el que hoy en día se puede seguir mejorando la vida de la gente es con este proyecto que encabeza Mazón”.

Ha incidido en que el objetivo es que los valencianos no tengan cuatro años más de un gobierno “nacionalista y populista”, por lo que ha dicho que, tras escuchar la propuesta de Mazón, está dispuesta a seguir “sirviendo a la gente desde este equipo”. Ha recordado que el programa del PP es un programa liberal que comparte al 99 por ciento. “Me gusta la nueva propuesta fiscal porque van a ser medidas que harán que la vida de la gente mejore”.

Merino ha pedido su incorporación a su plaza en Hacienda y aunque se dará de baja en Ciudadanos no se va a afiliar al PP. “El futuro está por escribir, pero a día de hoy, no estoy pensando en formar parte de un futuro Gobierno del PP”.

Dimisión esperada

El pasado 13 de enero, la síndica de Ciudadanos en Les Corts Valencianes, Ruth Merino, presentó su dimisión. Dejó el cargo de síndica y de diputada, ante la total indiferencia de su organización en Madrid: “no me ha llamado nadie”.

La dimisión de Merino se conoció la noche de antes y se oficializará mañana ante el Parlamento valenciano, aunque su relevo no se podrá producir hasta la semana que viene cuando se conozca la composición de la nueva ejecutiva del partido, abierto ahora mismo en canal por unas primarias internas entre los propuestos por Inés Arrimadas y Edmundo Bal.