El PP acusa a Sánchez de perseguir a Valencia por no haber votado socialismo

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Juan Carlos Caballero, ha manifestado esta mañana tras la Junta de Gobierno local que "ayer nos enteramos por un medio de comunicación que el Ministerio de Transportes había enviado un requerimiento al Ayuntamiento de Valencia para la devolución de una subvención, algo que el ayuntamiento supo por el medio y no por el registro de entrada, donde llegó más tarde, después de ser filtrado sesgado y utilizando la mentira". Ha explicado que "el supuesto requerimiento no lo era. Lo que llegó fue un resolución provisional a la que hay cinco días apara legar. Una resolución desestimatoria de una petición del Ayuntamiento para prolongar el plazo de ejecución de los proyectos que se financian con fondos europeos de diciembre de 2024 a diciembre de 2025; y por otra parte, incluir la plaza Antonio Eximeno como obra finalizada".

El portavoz, que ha estado acompañado por la concejal de Asuntos Europeos, Paula Llobet, ha explicado que "el anterior equipo de Gobierno tenía 35 millones de euros concedido el 20 de mayo de 2022 al anterior gobierno de la UE. Pero el Ayuntamiento anterior se pasa un año sabático hasta marzo de 2023 cuando el ayuntamiento, aun gobernado por la izquierda, pide ampliar el plazo de ejecución".

Ha añadido que "en el año sabático se fueron a las calles a hacer la campaña electoral", y ha hecho hincapié en que "el Ministerio lo que nos dice es que no nos prorroga el plazo, pero no se le ha pedido ningún fondo a este ayuntamiento".

También ha aclarado que "el Ministerio no concede la reurbanización de la plaza Músico Antonio Eximeno como gasto imputable. Cuando se licitó estas obras, por las bajas, se generó un sobrante que preguntamos al Ministerio si podíamos utilizarlo para otras actuaciones y nos dijeron que sí. Ahora nos dice que la reurbanización de esa plaza no puede incluirse. No pasa nada. Esa plaza ya la pagó el Ayuntamiento".

El portavoz ha presentado un vídeo grabado por la anterior portavoz socialistas destacando la actuación en la plaza "uno de los motivos por los que somos Capital Verde Europea".

Caballero ha considerado que "ha sucedido algo extremadamente grave. Ya sabíamos que el sanchismo trata de colonizar las instituciones para su interés partidistas. "Oscar Puente se ha convertido en mamporrero de Pedro Sánchez junto a su banda de matones encabezada por la delegada del Gobierno y el portavoz del grupo socialista. La izquierda no perdona que Valencia votara cambio y piensa que se han equivocado, que votaron mal y que merecen ser castigados por ello".

Caballero ha cerrado este tema explicando que "vamos a alegar a esa resolución y vamos a solicitar el expediente completo de las ayudas para ver si las reglas son igual para todos. Y comprobar si lo que no se le permite a Valencia se le concede a otras ciudades".

Ayudas al comercio

Por otra parte, la Junta de Gobierno ha aprobado más ayudas a los comercios. "Contábamos con 1,6 millones y pasamos a 1.800.000 euros para ayudar a los negocios de esta ciudad, para que se puedan constituir y consolidar".

También se ha aprobado más de un millón de euros para proyectos de acción social a casi un centenar de entidades. 15.500 euros por cada proyecto que se ejecutarán durante doce meses, del 1 de diciembre al 30 de noviembre de 2025.

Obras en Abastos

Caballero también ha explicado que se ha aprobado el anteproyecto del contrato de explotación del centro deportivo de Abastos por más de ocho millones de euros que comportará el previsible cierre de sus instalaciones para su reforma a partir de marzo de 2025. También se actuará, por otra parte, sobre la fachada y cubierta.

También se van a rehabilitar dos edificios municipales en el Cabanyal calles Barraca y Padre Luis Navarro con cuatro viviendas que se destinarán a vivienda social.

La Junta de Gobierno también ha aprobado las subvencionamos a Correcaminos y a Trinidad Alfonso para la maratón y la media maratón

Además, se ha aprobado el impulso para que Valencia acoja la Copa Davis en la fase final, por lo que la concejala Rocío Gil iniciará los trámites para optar a ello.

Por último, el Ayuntamiento ha aprobado la reparación de las filtraciones en la Plaza de la Almoina, una actuación por valor de dos millones de euros.