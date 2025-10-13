Aemet eleva la alerta roja en Valencia y Protección Civil lanza un Es-Alert

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha elevado a nivel rojo el aviso en el litoral sur de Valencia por lluvias que pueden acumular 100 litros por metro cuadrado en una hora.

Según la última actualización de Aemet, emitida a las 12:28 horas, en la que sube el nivel de avisos, se observan intensidades de 100 l/m2 en la zona de Gandia. Las llamadas por incidencias en esta localidad antes de que se elevase el nivel rojo. Hasta ese momento, en la Comunitat Valenciana se habían establecido, como máximo, nivel naranja. No obstante, sí que advertía de que podían producirse tormentas fuertes que podrían ser peligrosas si se quedaban estáticas en el mismo lugar.

La Agencia Estatal de Meteorología ha establecido el aviso rojo desde este mediodía y hasta las 15 horas de este lunes en el litoral sur de Valencia, a la espera de una nueva actualización.

Los avisos naranjas se mantienen activos, como hasta ahora, en el litoral norte de Valencia y de Alicante por 60 litros acumulados en una hora y 140 en doce horas, y todo el litoral de Castellón por lluvias acumuladas de 40 litros en una hora, y por tormentas que pueden ir acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes en el litoral norte de Alicante y el litoral de Castellón y Valencia.

En las comarcas de La Safor y La Ribera, en la provincia de Valencia, las lluvias torrenciales que están cayendo han dejado acumulados de 120 litros por metro cuadrado en Gandia, con un pico de 102 l/m2 en una hora en este municipio, según han informado la Asociación Valenciana de Meteorología (Avamet).

Otros acumulados significativos, con datos de las 12:30 horas, han sido los 107 l/m2 registrados en Benirredrà (85 l/m2 en una hora); 81 l/m2 en Benifairó de la Valldigna; 76 l/m2 en Beniflà; 74 l/m2 en Rafelcofer; 72 l/m2 en Palmera; 65 l/m2 en Favara; y 62 l/m2 en Simat de la Valldigna.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha informado de que la intensidad en zonas de tormenta del litoral sur de Valencia es torrencial, con más de 100 l/m² acumulados en Gandia en los últimas horas y acercándose a esa cifra en localidades próximas de la comarca de la Safor.

Aemet indica asimismo que se están produciendo sistemas convectivos muy activos evolucionando y expandiéndose y se están registrando muchos rayos en el sur de Valencia, mientras un nuevo núcleo ha surgido en el litoral norte de Castellón.

Las tormentas han ido generalizándose esta mañana en el litoral sur de Valencia, muy pegadas a la costa y expandiéndose hacia el norte.

La lluvia de intensidad torrencial en Benifairó de la Valldigna ha dejado esta mañana de lunes 61 litros por metro cuadrado en una hora y 27,4 l/m2 en solo diez minutos (entre las 10:50 y las 11:00 horas), según Avamet.

La intensidad de las lluvias ha provocado la suspensión de la circulación ferroviaria entre Gandia y Xeraco por acumulación de agua en las vías, según han informado fuentes de Adif.

En cuanto a otras incidencias, en la calle Jaca de Valencia, entre la Hípica y el Club de Tenis, ha caído un árbol de grandes dimensiones sobre un muro y sobre la acera, cuyo paso para peatones ha quedado cortado en ese tramo.