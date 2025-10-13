Valencia suspende las clases en El Saler y Pinedo por la alerta roja

El Cecopal del Ayuntamiento de Valencia ha adoptado la decisión de que los centros escolares de El Saler y Pinedo suspendan sus clases esta tarde como medida preventiva al elevar Emergencias de la Generalitat a roja la alerta por lluvias en el Litoral Sur y ser estas pedanías zona limítrofe con la nueva alerta decretada.

Se podrá recoger a los alumnos que siguen en los centros escolares de El Saler y Pinedo a partir de las 15 horas y hasta las 16.30 para facilitar la recogida escalonada del alumnado y coincidiendo con el fin de la alerta roja. Recordamos que el centro escolar es un lugar seguro para los alumnos.

La Policía Local de Valencia va a reforzar con patrullas la salida de estos colegios y tanto Policía Local como Bomberos incrementan su presencia en Pedanías Sur. Las clases en los centros de La Torre, Castellar-Oliveral, Horno de Alcedo y El Palmar ya estaban suspendidas en el día de hoy por la alerta naranja como se anunció ayer tarde.

Valencia se mantiene en estos momentos en alerta naranja al formar parte del Litoral Norte.

Una veintena de municipios de las provincias de Valencia y Castellón ya suspendieron ayer la actividad lectiva para este lunes por la alerta meteorológica, afectando a 115.181 alumnos.

En la provincia de Valencia 24 municipios han decretado el cierre de clases, además de pedanías de la ciudad Valencia y otras zonas inundables del término municipal. Se trata de Albal, Albalat, Alcàsser, Alfafar, Aldaia, Alginet, Alaquás, Alzira, Benestússer, Beniparrell, Carcaixent, Catarroja, Cullera, Godella, Massanassa, Paiporta, Picassent, Riola, Sedaví, Silla, Sueca, Tavernes de la Valldigna, Torrent y Xirivella, así como zonas inundables de Valencia. En total, se han visto afectados 106.046 alumnos.

Asimismo, en la provincia de Castellón hay un total de 9.135 alumnos afectados tras el cierre de centros escolares en los municipios de Oropesa y Vila-real.