Aemet prevé que se superen los 42 grados en zonas bajas del prelitoral de Alicante y Valencia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) advierte de que seguimos con la ola de calor en la Comunitat Valenciana y se prevé que a partir de las 16:00 horas de este domingo los valores superen los 42 grados en zonas bajas del prelitoral de las provincias de Alicante y Valencia.

"Seguimos con ola de calor y hay avisos rojos activados por temperaturas máximas", recuerda Aemet, que alerta de que la situación es "muy adversa a causa de las altas temperaturas, con los impactos que puede provocar en la salud, sobre todo de los más vulnerables, y en los incendios forestales, entre otros aspectos".

Respecto a las temperaturas previstas hoy a las 16 horas en el sur de Alicante, indica que se prevén valores superiores a 42 grados en zonas bajas de prelitoral como Orihuela o Elche, rozando los 40 en el litoral.

En la provincia de Valencia, las temperaturas más altas se van a registrar en zonas bajas del prelitoral, en localidades de la Ribera Alta, la Costera o la Vall d'Albaida, a las 17 horas está previsto que se superen los 42 grados en Xàtiva y en Carcaixent.

Según indica, en la comarca de la Safor y zonas del norte de la Marina alta las temperaturas máximas se suelen registrar por la tarde, cuando la brisa del sureste gira a sur y el aire desciende desde el Montgó y Segària recalentándose.

Aemet explica que la cercanía del mar y sierras litorales da lugar a que haya "diferencias significativas" de temperatura entre zonas de prelitoral y zonas costeras, aunque con bochorno en la costa por la combinación de calor y humedad.

Como siempre, añade, hay un "gran gradiente térmico en el área de Valencia, donde en la playa las temperaturas estarán entre 34-36 grados, aunque con bochorno por la humedad, en el centro de la ciudad 38 grados y en el oeste 40 o algo más".

Aemet también ha advertido de que este lunes va a ser un día "muy adverso por el calor y por las tormentas", ya que aunque en algunas zonas la intensidad será fuerte, "en otras van a ser secas o con poca precipitación, con el peligro que conlleva para los incendios".

Según explica, el perfil atmosférico de mañana en algunas zonas, en forma de "V invertida" en capas bajas, un estrato húmedo somero en capas medias e inestabilidad, "es el típico de tormentas con poca precipitación y reventones secos", una situación que, insiste, puede ser "muy adversa mañana para los incendios".