Continúa estabilizado el incendio forestal declarado en Teresa de Cofrentes (Valencia)

El incendio forestal declarado el pasado miércoles en Teresa de Cofrentes (Valencia), que ha arrasado algo más de 500 hectáreas, continua estabilizado y trabajan en el lugar medios terrestres.

El Centro de Emergencias de la Generalitat ha informado este domingo de que en este momento siguen trabajando en la zona dos dotaciones y seis brigadas forestales con tres mandos del Consorcio Provincial de Bomberos, así como tres autobombas y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat.

El incendio, que se declaró a causa de un rayo sobre las 15:46 horas del pasado miércoles, obligó al desalojo de una quincena de personas de dos pedanías y casas diseminadas, que ya han podido regresar a sus casas.

El fuego llevó a Emergencias de la Generalitat a elevar al nivel dos la situación del Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales de la Comunitat Valenciana (PEIF) ante la posible afectación a la población y bienes de naturaleza no forestal.

También le llevó a solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), aunque tras la estabilización del incendio pidió su desactivación.

En las tareas de extinción del incendio, que fue dado por estabilizado por los bomberos a las 10:30 horas del viernes, han trabajado numerosos medios aéreos y terrestres, como bomberos forestales de la Generalitat y del Consorcio de Bomberos de Valencia, miembros de la UME o voluntarios de Ayora y Cofrentes, entre otros.