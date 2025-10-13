Aemet vuelve a subir el nivel de alerta en la Comunidad Valenciana: señala en "rojo" el litoral sur de Valencia

Aemet ha vuelto a emitir una nueva alerta para la Comunitat Valenciana. A primera hora de la mañana las zonas con mayor riesgo por las lluvias torrenciales que arrastra la dana Alice estaban pintadas de naranja. Sin embargo, pasado el mediodía se ha elevado a rojo para la zona del litoral sur de Valencia marcando este periodo de máximo riesgo hasta las 15 horas y se enviaba una Es-Alert a los móviles. Por la mañana Aemet ya alertaba de la gran inestabilidad que se vislumbraba en toda la provincia de Valencia y alertaba de que se podían producir tormentas muy fuertes. El mayor temor es que estas se queden estáticas en una zona y descarguen grandes cantidades de agua.

A las 15 horas ha emitido una nueva actualización para ampliar el aviso rojo hasta las 23:59 de esta noche de lunes por lluvias que pueden acumular más de 100 milímetros en una hora y más de 180 milímetros en 12 horas. "Peligro extraordinario. Puede haber inundaciones y crecidas repentinas. Siga recomendaciones de Protección Civil", ha advertido Aemet a través de las redes sociales.

El color rojo va desde Oliva hasta la pedanía de El Perelló por la costa a Villalonga, Antella, Dos Agua, Catadau y Almussafes por el interior.

En la zona cero de la dana se mantiene la alerta naranja.