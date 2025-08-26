El alcalde de Cheste (Valencia), investigado por un supuesto delito de prevaricación

El alcalde del municipio valenciano de Cheste, el socialista José Morell, está siendo investigado por el juez de la Plaza Número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Requena por un supuesto delito de prevaricación administrativa.

Según ha confirmado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, Morell fue citado a declarar este lunes en relación a un supuesto fraccionamiento de contratos adjudicados por el Consistorio a diversas empresas y el pago de los mismos por la vía del reconocimiento extrajudicial de crédito.

También fueron citados por los mismos hechos, aunque en calidad de testigos, su socia de gobierno y concejala de Hacienda, María Ángeles Llorente, de Esquerra Unida, y el interventor del Consistorio.

La investigación judicial deriva de unas diligencias de investigación preprocesal del Ministerio Fiscal y se encuentra en sus inicios, por lo que el juez habrá de practicar más diligencias encaminadas al esclarecimiento de los hechos, ha informado el TSJCV tras la noticia que adelanta este martes Las Provincias.