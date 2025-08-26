El Hospital Doctor Moliner de crónicos despedirá el jueves a sus últimos pacientes 84 años después

La Conselleria de Sanidad trasladará el próximo jueves 28 de agosto a los últimos pacientes que permanecen ingresados en el Hospital Doctor Moliner al nuevo Hospital Mislata-Quart, que ya está preparado para iniciar la actividad con 78 camas para pacientes crónicos y de larga estancia tras finalizar las obras de adecuación de sus instalaciones en el plazo previsto.

El traslado, que ha sido comunicado a los trabajadores y pacientes del Hospital Doctor Moliner, se efectuará en ocho ambulancias de la Conselleria, que realizarán un trayecto de 26 kilómetros hasta el Hospital Mislata-Quart.

Cabe destacar que desde el pasado 16 de abril se paralizaron las derivaciones de pacientes al Hospital Doctor Moliner con la finalidad de organizar el cierre de manera coordinada y progresiva e iniciar posteriormente los trámites para llevar a cabo una necesaria reforma integral del centro.

La Conselleria de Sanidad decidió cerrar el Hospital Doctor Moliner mientras se ejecuta su reforma integral con el objetivo principal de salvaguardar la seguridad y eliminar cualquier riesgo potencial que pudiera derivarse de la reparación de los daños que presenta la infraestructura, en base a los últimos informes técnicos.

En este sentido, la Conselleria de Sanidad creó un Comité central para planificar, supervisar y coordinar todas las fases del proceso de cierre y reforma integral del hospital con el fin de garantizar la continuidad asistencial, gestionar al personal, administrar los recursos físicos y financieros, cumplir con toda la normativa, así como mantener una comunicación constante y efectiva con todos los sectores implicados.

De esta forma, se ha ido reduciendo la ocupación del hospital de manera progresiva y ordenada a lo largo de todo el verano hasta su cierre definitivo, minimizando el volumen de traslados y atendiendo siempre las necesidades especiales de los pacientes, sobre todo en el caso de los de cuidados paliativos.

Reforma integral

La reforma integral prevista en una sola fase del Hospital Doctor Moliner, que se licitará próximamente, con una inversión cercana a los 60 millones de euros, permitirá remodelar el centro con unas instalaciones nuevas y modernas para ofrecer a pacientes con especial vulnerabilidad la mejor atención sanitaria.

Cabe recordar que esta reforma integral de las instalaciones es uno de los objetivos de la Conselleria de Sanidad ante la obsolescencia constructiva del centro con grandes carencias, ya reflejada en informes desde el año 2019 que no fueron solventadas por el anterior Gobierno. Prueba de ello es la adjudicación a finales de 2023 por parte de la actual Conselleria de Sanidad de la redacción de un anteproyecto de rehabilitación integral del hospital.

La reforma integral en una sola fase elimina por completo los riesgos para pacientes, trabajadores y usuarios, pero además también reduce considerablemente el plazo de ejecución, en torno a un 30%, así como el tener que soportar las molestias e incidencias que puede provocar una obra de tal magnitud. Es destacable el hecho de haber planteado el cierre del centro en verano, atendiendo al menor impacto asistencial en hospitales de agudos y al menor impacto en la disponibilidad de camas HACLE en la provincia de València, sumado a la disponibilidad de espacios en el nuevo Complejo Sanitario Mislata-Quart.

Así, la reforma prevista, además de obligar a planificar su óptima ejecución, supone una oportunidad para revisar, adecuar y ordenar toda la oferta de camas para la atención de pacientes crónicos y de larga estancia en la Comunitat Valenciana, a la vez que para diseñar acciones de mejora que aseguren una cartera de servicios eficiente, sostenible, próxima y de calidad a la ciudadanía, ahora y en el futuro.

Las actuaciones se realizarán respetando la estética y el valor histórico del edificio, un centro que entró en funcionamiento en el año 1943 y que presta asistencia a los pacientes de los departamentos de salud de Sagunto, Arnau-Llíria, Clínico, General de València, La Fe, Requena y La Ribera.