El alcalde de Elche (Alicante) asegura que sufre ataques homófobos con pegatinas por toda la ciudad

El alcalde de Elche, Pablo Ruz, del Partido Popular, ha denunciado hoy en el pleno municipal que sufre “ataques homófobos” a través de pegatinas distribuidas por la localidad alicantina que contienen el mensaje “Pablo, ¿Aurora sabe lo tuyo?”, y ha atribuido la campaña a "entidades del entorno de la izquierda”.

“No ha sido fácil traer esto a un pleno municipal, pero es la prueba evidente de la hipocresía con respecto a este tema. Detrás de esto no están PP y Vox, ni la derecha rancia fascista, ni los fachas. Detrás de los ataques al alcalde están entidades del entorno de la izquierda, no digo de ningún partido", ha señalado Ruz en una intervención durante la celebración de la sesión plenaria.

"Lo hago para desenmascarar la hipocresía de una parte de la izquierda. Llevo un mes soportando pegatinas con ataques homófobos a la persona del alcalde. Pegatinas que suman más de mil las recogidas por el servicio de Limpieza y la Policía Local”, ha expuesto el regidor.

Estas declaraciones las ha realizado el alcalde durante el debate plenario de una moción presentada por el grupo municipal Compromís per Elx relativa a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, el 28 de junio, en la que se ha propuesto la defensa de los derechos del colectivo y el impulso de políticas públicas.

La portavoz de Compromís, Esther Díez, ha condenado estos ataques, pero ha exigido al alcalde de Elche políticas contra la LGTBIfobia.

"Esto no va de que usted haya recibido un ataque. Esto va de los ataques que reciben miles de personas en la ciudad. Usted tiene la obligatoriedad de promover políticas públicas que acaben con la LGTBIfobia", ha manifestado Díez.

Mientras, la portavoz de Vox, Aurora Rodil, ha insistido en que respetan la “libertad de la persona” y ha condenado la homofobia. "Nosotros no nos comemos el discurso marxista y creemos que todos los individuos son libres y tienen que hacer su propio estilo de vida. Hay que proteger a todos de la violencia y la discriminación", ha aseverado.

Finalmente, la moción relativa a la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ ha sido rechazada con los votos en contra de PP y Vox, que son socios de gobierno en el consistorio ilicitano.