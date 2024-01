Alejandro Soler formaliza su candidatura a dirigir el PSPV pero no descarta integrarse en otra

Alejandro Soler también ha formalizado esta mañana la documentación para concurrir a las primarias y ha dicho que "el objetivo final es fortalecer el partido, con un proyecto de unidad, con actos en las tres provincias, escuchar a la militancia y trasladarles nuestros proyectos".

Así como el candidato que le ha antecedido en la presentación de la precandidatura, Carlos Fernández Bielsa, ha dejado claro, pese a su predisposición a negociar, que su voluntad es ser secretario general, Soler ha matizado que ¨la puerta a la negociación siempre está abierta. Si hay vías de encuentro no se puede predeterminar nada, si hay diálogo hablaremos de todas las posibilidades".

Ha explicado que "hay una sintonía clara entre los compañeros que concurrimos. Todos estaremos en la posición que estimen los militantes, estaremos todos en torno al compañero que la militancia decida". Pero ha añadido que "el haber sido secretario provincial junto a Bielsa ha hecho que tenemos más encuentros y más reuniones de contraste de nuestras actividades provinciales" y ha rematado que "el proceso definirá si hay más identidad a un candidato u otro".

Ser ministro te hurta tiempo

Aún se ha alejado más de Diana Morant al decir que "hay una petición de más peso de las comarcas y las provincias en el PSPV, y esa sintonía no la tiene Diana porque no es secretaria provincial" y ha añadido que "ser ministro te hurta tiempo, pero no es imposible".

Nuevamente, ha puesto distancia ante la mayor visibilidad de Morant que es ministra: "Estamos hablando de quién es el mejor candidato a la secretaria general y no a la presidencia de la Generalitat Valenciana. De eso es de lo que estamos hablando ahora. Los militantes han de decidir, tenemos todas las oportunidades del mundo, porque cuando nos presentamos, todos somos militantes de base".

Pese al aparente apoyo de la dirección federal que se puede leer entre líneas del hecho de que una ministra concurra a la primarias, Soler ha referido que "el PSOE ha mostrado su imparcialidad en este proceso y quiere que la militancia de la Comunitat Valenciana decida. No es un reto frente a nadie sino frente a la Comunitat Valenciana".

Al contrario de lo dicho por Bielsa, Soler no se ha referido en ningún momento al actual secretario general, Ximo Puig y ha reprochado veladamente que "el partido ha de estar más dinámico de lo que ha estado hasta ahora y tener mucho más en cuenta la voz de cada agrupación, cada comarca, cada provincia. La dinámica habitual de la organización debe ser la de las sedes abiertas, con un programa de trabajo más activo de lo que ha estado hasta ahora y pongo mi provincia como ejemplo de la dinamización".

Respecto a la alusión de Pilar Bernabé al proceso de primarias en la que utilizó la expresión "señores de la guerra", Soler ha dicho que "la ha hecho de forma casi cinéfila. Todo mi respeto y mi cariño a lo que hay dicho Pilar Bernabé".