"Alicante está abocada a volver a ser la peor provincia financiada de España"

El 21 de julio fue investido presidente de la Diputación Provincial de Alicante. Cien días en el cargo… Ahora que ya ha dado un paso más, ¿daría el salto a la política autonómica?

No, en absoluto, ahora estamos devolviendo la confianza que ha depositado en nosotros el partido de la provincia y, sobre todo, la depositada por los más de 220.000 alicantinos y alicantinas que confiaron en las elecciones municipales en nuestros pueblos y ciudades y que nos han dado la mayoría absoluta en nuestra Diputación; ese es nuestro cometido ahora.

Como alcalde es usted una persona muy cercana, de calle ¿es posible exportar ese modelo a una institución provincial?

Cada uno lleva su carácter con él allá donde va; yo creo que eso forma parte de mi carácter y también de mi manera de entender la política y por lo tanto, en todo lo que estoy ya desarrollando como presidente de la Diputación; la cercanía es algo que va con mi personalidad. No hay que impostar nada.

Sexto presidente consecutivo del PP en la institución ¿qué hoja de ruta se ha marcado?

Lo he dicho y lo mantengo, cuando ya hemos superado los cien días por poco margen. Hay que cuidar lo que funciona y la Diputación provincial en los últimos mandatos ha funcionado francamente bien, manteniendo su cometido, ayudando a todos los pueblos de la provincia de Alicante, y en eso va a haber una línea de continuidad. Vamos a reforzar y mucho todo aquello que es mejorable como la asistencia a esos municipios, la acción cultural de la propia Diputación, tratando de llegar a más rincones, pero fundamentalmente nuestro quehacer es ayudar a los municipios, tengan el tamaño que tengan, pero sobre todo a los de menos población. Que la Administración sirva a la ciudadanía a través de los Ayuntamientos.

El PP tiene la hegemonía en la provincia ¿es mérito del PP o más bien que el PSPV no logra una estructura en la provincia?

Pues probablemente sean las dos cosas; lamento profundamente las luchas internas que está viviendo el Partido Socialista en la provincia de Alicante, pero es verdad que el Partido Popular en este último periodo ha recuperado plenamente el pulso de la provincia y la cercanía con toda la ciudadanía se materializa en la confianza depositada por los ciudadanos el 28 de mayo; son muchos ayuntamientos, 712 concejales y concejalas en las corporaciones municipales y una mayoría absoluta en la Diputación que es fruto de ello. Eso sólo se consigue con trabajo, con organización pero sobre todo con dedicación y esfuerzo.

Resuma por favor la hoja de ruta para esta legislatura…

Hay programas que no sólo hay que conservar y mantener, sino que tienen capacidad de mejora y los mejoraremos; la cultura va a ser un eje importante como lo ha sido en la pasada legislatura pero ahora gozando de la ventaja de que ya se han hecho cosas muy importantes, y luego mantendremos el tono reivindicativo donde haga falta para defender los intereses de la provincia de Alicante. Afortunadamente nos encontramos ahora que, donde había puertas cerradas y espaldas ahora nos encontramos puertas abiertas y una mano tendida, y un mensaje perfectamente alineado de la Generalitat con la provincia de Alicante.

El PP gobierna en el Ayuntamiento de la ciudad, en la Diputación y en la Generalitat ¿qué ventajas notarán los ciudadanos de la provincia?

La alineación de partido en diferentes administraciones siempre ha facilitado las cosas; que Carlos Mazón, un perfecto conocedor de la provincia de Alicante porque viene de ser precisamente presidente de la Diputación, sea presidente de la Generalitat pues nos facilita mucho la tarea de esta administración.

Se gana tiempo, sin duda, a la hora de conseguir inversiones para la provincia…

Sí, aunque sólo sea porque no vamos a perder el tiempo para que no nos abran la puerta o llamando a puertas que no nos abrían o aunque sea solo para que se nos escuche, algo que en estos últimos años ha brillado por su ausencia. A ello se suma que el diagnóstico más claro y acertado que puede tener nadie sobre los problemas y necesidades de la provincia de Alicante y las soluciones para esos problemas y necesidades es el presidente Carlos Mazón.

Por favor, dígame dos reivindicaciones para el Consell y dos para el Gobierno central…

Para el Consell evidentemente recuperar el pulso de las infraestructuras sanitarias y educativas de la provincia de Alicante; los tiempos en que la Generalitat invertía en colegios e institutos de la provincia era los tiempos en que había gobiernos del Partido Popular en la Generalitat. Y luego la política de vivienda, porque en ocho años del Gobierno que se llamaba del Botànic y con Ximo Puig a la cabeza no se puede presentar ninguna carta de servicios con ninguna promoción de vivienda ejecutada en la provincia de Alicante; creo que son dos reivindicaciones más que justas.

¿Y para el Estado?

Sin duda, recuperar la situación del trasvase Tajo-Segura, que nos devuelvan los caudales que teníamos y que han recortado año tras año y mes tras mes, que nos devuelvan el agua, sin necesidad de informes. El agua es fundamental para esta provincia, ojalá volviéramos al escenario anterior y eso depende de la voluntad política, si se quiere hacer se hace mañana. Y la otra reivindicación son las infraestructuras, no es posible que el aeropuerto de Alicante-Elche no esté conectado por ferrocarril con los principales núcleos de población; se trata de una reivindicación necesaria, urgente de cometer, hay que invertir recursos en la provincia pero se lo estamos pidiendo al mismo Gobierno que ha sido capaz de someter a la humillación a la provincia de Alicante de ser la provincia 52 de 52 en los últimos dos ejercicios y ahora están más ocupados con la amnistía y con la investidura y muchos nos tememos que estamos abocados a ser lo que ya era imposible, ser por tercera vez consecutiva la provincia peor financiada de España.

Se acaba de conocer la propuesta de presupuestos del Consell de Carlos Mazón ¿su valoración, por favor?

Es pronto para hacer valoraciones tan específicas como algunos pretenden hacer, pero es verdad que es un presupuesto muy condicionado, con una deuda multimillonaria, solo 17.000 millones de euros de deuda de la Generalitat Valenciana en los últimos ochos años, 17.000 de más, sumatorios, y lo que sí que hay, dentro de los ejes, son grandes beneficios para la provincia de Alicante; la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones nos beneficia a todos. Es verdad que no es la política que quieren hacer quienes han estado en el Botànic, pero no se puede poner de ejemplo una infraestructura sanitaria, una infraestructura educativa o una infraestructura de atención a los servicios sociales de manos de la Generalitat de Ximo Puig en favor de la provincia de Alicante, de cualquier municipio de la provincia de Alicante, cuando simplemente no han hecho ninguno. La política de vivienda ha sido nula, hay mucho camino por recuperar y lo que hay que exigir es que los presupuestos sean realistas y no tengo duda de que estos lo son. Que se dejen de lado los mensajes grandilocuentes para luego no ejecutar ni un céntimo de euro de todo lo comprometido. No se trata de poner muchos números y luego no hacer nada.

Alicante es una provincia que se ha ganado un nombre propio en el panorama nacional. En el caso de la ciudad, está constantemente la comparación con Málaga ¿qué puede hacer la capital para seguir escalando posiciones y ponerse al nivel de Málaga en materia turística y económica?

Málaga como ciudad ha aprovechado muy bien una oportunidad que era lo que estaba ocurriendo en otras grandes ciudades que habían sido abandonadas por sus gobiernos, y esa oportunidad Málaga la ha aprovechado muy bien, y se ha posicionado muy bien. Pero es verdad que como provincia, no como ciudad, prefiero quedarme en el valor que supone tener en Alicante la cuarta provincia más poblada de España.

De ahí la queja constante por la infrafinanciación de la provincia…

Sí, no hay una relación con esa población respecto a las inversiones en infraestructuras que nos propone el Estado; Málaga como provincia tiene una conectividad muy buena tanto aérea como ferroviaria, mientras que en Alicante tenemos que conformarnos solo con la llegada del AVE a Alicante, y con un aeropuerto no conectado ferroviariamente con los principales núcleos de población. Y esas cosas son las que tenemos que explicar mucho porque nos afectan a la conectividad, si, pese a todo ello, la gente quiere seguir viviendo en la provincia de Alicante, tenemos que lanzar un mensaje positivo.

El agua es otra reivindicación para la provincia, hay dos recursos contra el trasvase Tajo-Segura…

Sí, están vivos los recursos que hemos interpuesto contra el recorte del trasvase Tajo-Segura pero es que son ya más de 25 recortes solo con el gobierno de Pedro Sánchez en Madrid, y ninguno de ellos avalados por informes técnicos solventes, cuando no por ningún informe técnico, y por lo tanto los recortes son una agresión a la competitividad, al crecimiento lo que es más importante, a fijar la población y a poder permitir que Alicante siga ofreciéndole a España todo lo bueno que le ofrece, especialmente en el campo, en la agricultura. El agua al final es vida y tenemos un gobierno de España con un tic ideológico sectario que sólo toma decisiones para perjudicar a la provincia de Alicante.

La estrategia entonces para lograr agua para el consumo y el campo en la provincia ¿cuál es?

Sólo hay dos estrategias, recuperar el agua que hemos tenido siempre, porque el Tajo-Segura es un gran trasvase más que probado, reivindicado históricamente, conseguido con unos caudales concreto y ahora estamos asistiendo por el Gobierno de España al recorte sistemático de esos caudales; pero esto se combate de dos formas, recuperando y reivindicando el caudal que nos toca y por otro lado con inversiones; unas serán competencia del propio Gobierno de España, otras serán competencia de la Generalitat y de otras instituciones, y allá donde podamos desde la propia Diputación con la delegación del ciclo hídrico que invierte mucho dinero en optimizar la gestión del agua.

¿Será esta la legislatura en que se pongan en funcionamiento las sedes de la Diputación en Elche y Benidorm?

Los espacios culturales de la Diputación que es una manera de acercar el potencial patrimonial de cultura y arte que tiene la institución a los ciudadanos, a las diferentes comarcas o lugares donde sabemos que llegamos a más alicantinos y alicantinas; es una especia de descentralización de la actividad cultural que programa la Diputación provincial. En principio se circunscribe al apartado cultural pero evidentemente lo importante es tener un sede en otras poblaciones.

La Orquesta Simfònica del ADDA puede hacer historia el próximo 17 de noviembre, al conseguir un Grammy latino; sin la Diputación, no existiría esa orquesta…

No se entiende el ADDA Simfòncia sin el ADDA, eso está claro. Haremos historia, estoy convencido; la nominación es para sentirse orgulloso y la nominación es un espaldarazo a una política cultural en el ámbito musical que ha tenido una determinación muy clara en los dos últimos gobierno de la Diputación y que nos ha posicionado ahí; en principio hay que cuidar lo que funciona.

Otro buque insignia de la Diputación en materia cultural es el Marq…

En el Museo Arqueológico Provincial vamos a seguir siendo referencia de lo mejor que se puede disfrutar en España y en algunos casos en Europa, como con la exposición de los Guerreros de Xian. Ahora en puertas no olvidemos el Museo de Bellas Artes, Mubag, que ahora el día 9 de noviembre inaugura una exposición sobre Dalí, y nos va acercar a todos los alicantinos y alicantinas una muestra de este genio que era Salvador Dalí.