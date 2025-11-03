Alicante, próxima estación, Leicester Square de Londres

Alicante ha lanzado una campaña en Londres con un impacto previsto de 250.000 visualizaciones diarias coincidiendo con la celebración de la World Travel Market (WTM) , una de las mayores ferias de turismo del mundo en la que el Patronato de Turismo Alicante City&Beach está presente.

La WTM se desarrolla del 4 al 6 de noviembre y desde el 31 de octubre hasta el 7 de noviembre está activa la campaña de Alicante, que consiste en la aparición de frases de “Spain Says” en una gran pantalla en Leicester Square similar a la lona instalada recientemente en la Puerta del Sol de Madrid.

En esta ocasión se trata de una emisión cada minuto en la pantalla con frases que juegan con nuestro clima y playas como reclamo turístico y también con la oferta gastronómica, en línea con la promoción de Alicante Capital de la Gastronomía 2025, con el humor como protagonista. Por ejemplo se podrá ver “In Alicante we don’t say 18.00 pm, we say “It’s still beach time” and I think it’s beautiful”. (En Alicante no decimos son las 6 de la tarde, decimos “todavía es la hora de la playa” y creo que es precioso).

La concejala de Turismo, Ana Poquet, ha destacado que “las acciones llevadas a cabo estos dos últimos años en Gran Bretaña han propiciado un aumento del 15 por ciento de visitantes del que es nuestro principal mercado al que acudimos de nuevo con una gran campaña promocional”.

Además, ha añadido “en esta edición de la World Travel Market vamos a trabajar también el mercado emergente de Irlanda y también el polaco, que cosecha muy buenos resultados en los últimos años por la extensa conectividad de vuelos”.

La edil y técnicos del Patronato de Turismo tienen cerradas una quincena de reuniones en la feria londinense con aerolíneas, touroperadores, agencias de viaje, consultoras del sector y prensa especializada.

