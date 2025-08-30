Acceso

Decretado el riesgo extremo de incendios en el sur de Alicante

Aemet ha establecido aviso amarillo por altas temperaturas en la provincia

FOTODELDIA CASTELLÓN DE LA PLANA, 03/07/2025.- Una mujer pasa frente a un termómetro que marca 41º, este jueves en Castellón de la Plana. Un hombre de 52 años con patologías previas y una mujer de 53, que estaba practicado una actividad de ocio al aire libre, han fallecido por golpes de calor en las provincias de Castellón y Alicante, respectivamente, según ha informado la Consellería de Sanidad. EFE/ Andreu Esteban
Aemet ha decretado aviso amarillo en AlicanteANDREU ESTEBANAgencia EFE
La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia de Alicante, donde el termómetro puede alcanzar una temperatura máxima de 36 grados.

Según ha informado este sábado Aemet, este aviso por calor estará activo desde las 13 horas y hasta las 21 horas de mañana, último día del mes de agosto.

Se trata del único aviso activado en la Comunitat Valenciana para este domingo, día en que se espera que las temperaturas máximas suban en el sur de Valencia, experimenten un descenso ligero en Alicante y no cambien en el resto.

Así mismo, la Generalitat valenciana ha decretado el riesgo extremo de incendios en el sur de Alicante.

