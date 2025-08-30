La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado para este domingo el aviso amarillo por altas temperaturas en el litoral sur de la provincia de Alicante, donde el termómetro puede alcanzar una temperatura máxima de 36 grados.

Según ha informado este sábado Aemet, este aviso por calor estará activo desde las 13 horas y hasta las 21 horas de mañana, último día del mes de agosto.

Se trata del único aviso activado en la Comunitat Valenciana para este domingo, día en que se espera que las temperaturas máximas suban en el sur de Valencia, experimenten un descenso ligero en Alicante y no cambien en el resto.

Así mismo, la Generalitat valenciana ha decretado el riesgo extremo de incendios en el sur de Alicante.