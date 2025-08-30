Tres medios aéreos trabajan para extinguir un incendio declarado en Benimodo

Tres medios aéreos trabajan desde última hora de la mañana de este sábado en la extinción de un incendio forestal que se ha declarado en la localidad valenciana de Benimodo, según ha informado el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

Hasta el lugar del incendio, declarado en el camino del Tossal de esta localidad de la comarca de La Ribera Alta, se han movilizado tres medios aéreos, así como dos dotaciones del Consorcio provincial de bomberos de Valencia, dos autobombas y dos unidades de los bomberos forestales de la Generalitat y dos agentes forestales.

El Centro de Coordinación de Emergencias ha establecido la situación 1 del Plan de Incendios Forestales, que se declara cuando un incendio puede afectar en su evolución gravemente a bienes forestales y afectar levemente a la población y a bienes de naturaleza no forestal, y puede requerir para su extinción la incorporación de medios extraordinarios.