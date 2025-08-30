la televisión, una herramienta para luchar contra la despoblación de Castellón

Alrededor de un centenar de municipios en la provincia de Castellón están en riesgo de despoblación. Mantener a sus habitantes es vital para conservar su riqueza patrimonial. Con este objetivo, la Diputación Provincial de Castellón ha concedido las subvenciones dirigidas a mejorar la señal de los repetidores de televisión en los municipios de menos de 5.000 habitantes en una convocatoria que, una vez más, demuestra el firme compromiso de la institución con el interior de la provincia.

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, ha puesto en valor la línea de ayudas que “permite mejorar y garantizar un interior conectado con una convocatoria dotada con 60.000 euros”. Un importe que se distribuirá entre nueve localidades y que demuestra que “nunca antes el mundo rural había tenido tanto protagonismo en las políticas que esta institución administra”.

El proyecto, gestionado por el diputado José María Andrés, es una línea económica garantiza servicio y confort a los vecinos que deciden vivir en el mundo rural. Un recurso “de vida que es mucho más que ocio”, tal y como ha considerado el diputado provincial. “Es compañía, bienestar, información y conexión. El servicio que merece el interior de la provincia de Castellón”, ha declarado Andrés.

Marta Barrachina, presidenta de la Diputación de Castellón, junto al diputado José María Andrés Diputación de Castellón

Este año, la línea de ayudas concedida por la Diputación de Castellón beneficiará a nueve municipios de la provincia. Serán La Serratella, Argelita, Tírig, Villahermosa del Río, Culla Xodos, Sierra de Engarcerán, Matet y Ludiente. “Distribuimos los recursos económicos para que nuestra provincia esté conectada y sus vecinos accedan en igualdad de condiciones a recursos tan básicos como la señal de televisión”, ha manifestado Andrés. “Una muestra más de que la palabra que da nuestra presidenta, Marta Barrachina, se cumple”.