Así es la ciudad romana que habita en el subsuelo de Valencia

Es extraño pensar que bajo nuestros pies se esconde todo un mundo entero, ajeno a nosostros, tan pretérito y remoto que es increíble que siga extistiendo y, además, en tan buen estado de conservación. Esta es la sensación que se tiene al entrar al Museo Arqueológico de Valencia, llamado l'Almoina porque una de sus funciones fue la de acoger a personas sin recursos.

Este recinto museístico es todo un recorrido por la historia de la ciudad, desde su fundación por los romanos, en el siglo II aC, hasta la edad media.

Esto hace que su valor arqueológico sea enorme. De hecho, está considerado uno de los yacimientos más importantes de toda Europa.

El Museo de la Almoina, situado junto a la Plaza del Arzobispado de Valencia, es al mismo tiempo una gran lección de historia en tres dimensiones: la mejor forma de comprender e imaginar la evolución de la urbe. En él se pueden ver restos de todas sus épocas expuestos de manera que será difícil que olvides los sucesos de Valencia a lo largo de su historia.

Recorrido histórico

En el año 138 a. C., el cónsul Décimo Junio Bruto funda la ciudad de Valentia, pero la alegría no le duró mucho porque en el 75 a. C., en una guerra entre Pompeyo y Sertorio queda devastada, quedando allí poco o nada ni nadie hasta que en el año 25 a. C., se produce la refundación romana de València, empezando la época imperial de Valentia.

A los cinco siglos, sobre el año 500 d. C. aproximadamente, los visigodos desalojan a los romanos empezando el periodo visigodo o cristiano que duró hasta que los musulmanes llegaron. Esto fue en el 711 d. C., avanzan por el territorio venciendo a los visigodos y tomando Balansiya, que es como llamaron ellos a Valencia.

La recuperación de la urbe por los cristianos fue en el 1238 d. C., momento en el que Jaime I se hace con Balansiya en su conquista del territorio, comienza la época cristiana y lo que hoy es la Comunidad Valenciana.

Y desde entonces hasta hoy, cada año celebramos el 9 de octubre la entrada de Jaime I a la ciudad de València.

El Museo

De la etapa de la fundación, a pesar de que casi todo fue arrasado en la refriega entre Pompeyo y Sertorio y de que luego estuvo abandonada 50 años, quedó el santuario de Asclepios, un Horreum y unas termas.

Del Imperio Romano permanecen restos de la curia, la basílica y el porticado del foro.

Por lo que se refiere a los visigodos, se conserva el baptisterio y el ábside de la Catedral visigoda, así como algunas tumbas funerarias asociadas a ella.

Del periodo musulmán en las excavaciones se descubrió parte del alcázar: una noria, un patio con lavadero y un fragmento de la fortificación.

Con la llegada de Jaime I Balansiya pasó a ser València y en este mismo espacio se construyó el edificio de la Almoina para ayudar a los más necesitados tras la reconquista.

Para entonces las construcciones musulmanas ya habían tapado las romanas y las visigodas. Y, por tanto, encima de la ciudad islámica se erigieron edificaciones que podemos ver todavía hoy como son la Catedral y el Palacio Arzobispal.