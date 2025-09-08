Una asociación pide que la vicepresidenta Camarero declare como testigo en la causa judicial de la dana

La acusación popular que ejerce Intersindical Valenciana en la causa penal sobre la gestión de la dana ha solicitado la citación, en calidad de testigo, de la vicepresidenta del Consell Susana Camarero para "aclarar qué situaciones de emergencia fueron tratadas en el Cecopi" constituido el 29 de octubre.

Esta parte quiere saber si entre las 17:00 y 17:40 horas se informó sobre el riesgo de ruptura de la presa de Forata y, en su caso, qué medidas se adoptaron.

Según consta en el escrito remitido por esta acusación a la instructora de Catarroja, al que ha tenido acceso EFE, el pasado viernes "Camarero manifestó en comparecencia pública que estuvo conectada al Cecopi telemáticamente entre las 17:00 a las 17:40 horas, y que en ese lapso temporal no se habló de ningún riesgo vinculado a la presa de Forata".

"Dado que sus manifestaciones contradicen todas las que se han producido a lo largo de la instrucción, es interés de esta parte aclarar lo acaecido en el Cecopi en ese periodo de tiempo", añade el referido escrito.