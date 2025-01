El Gobierno Local de Alicante pedirá la nulidad de la concesión de la licencia para instalar depósitos de combustible en el puerto

El Gobierno Local de Alicante ha dado un paso al frente y pedirá la nulidad de la licencia ambiental gracias a la que se instalarán seis macrodepósitos de combustible por parte de la empresa XC Business 90 en el puerto de la ciudad. Así lo ha anunciado hoy el portavoz del equipo de gobierno local, Manuel Villar en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. Para ser exactos, el recurso se presentará ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, TSJCV, mañana miércoles o el jueves.

Los tanques de hidrocarburos tienen una capacidad de 112.549 metros cúbicos de hidrocarburo.

Hay que recordar que el 13 de diciembre pasado el Tribunal Supremo rechazó el recurso de casación interpuesto también por el Gobierno contra la sentencia del TSJCV que consideraba correcta la licencia ambiental concedida para la instalación de los depósitos; se trata de una licencia solicitada en 2013 por XC Business 90 y concedida por parte de la Comunidad Valenciana por silencio administrativo.

Ahora, el Gobierno Local pide que esa controvertida licencia se anule ahora. En su día, y a raíz del fallo del Supremo, el propio alcalde, Luis Barcala, explicó, que, si bien no se podrá objetar contra las licencias de actividad y de obra, se buscaría una vía para frenar el proyecto; vía que se materializa ahora. Es importante también la posición del otro actor, el presidente de la Autoridad Portuaria, Luis Rodríguez, quien está también en contra del proyecto de los depósitos de hidrocarburos.

Villar ha matizado que el plazo límite que tiene el consistorio para pedir que se anule la licencia es el día 24 de enero, porque el periodo entre el 23 de diciembre y el 6 de enero se considera periodo inhábil por las fechas navideñas.

A preguntas de los periodistas sobre si la concesión de la licencia ambiental se suspende mientras el TSJCV decide si anula o no la licencia, Villar ha dicho que no, por lo que los plazos para que el proyecto se ejecute siguen su curso. No se han facilitado detalles del recurso, según Villar, “por respeto a la letrada”.