Barrachina: "Juanfran Pérez Llorca es un hombre entregado que conoce los problemas reales"

El conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, ha manifestado este miércoles que el candidato del PP a sustituir a Carlos Mazón en la Presidencia de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, es "un hombre entregado, dedicado, próximo, que conoce los problemas reales".

Barrachina ha hecho estas declaraciones a preguntas de los periodistas en el Museo Arqueológico de Alicante (MARQ) donde ha mantenido una reunión de trabajo con el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, el presidente del Sindicato Central de Regantes del Acueducto Tajo-Segura (SCRATS), Lucas Jiménez, alcaldes y presidentes de distintas comunidades de regantes de la provincia alicantina para abordar las restricciones del trasvase Tajo-Segura.

El conseller ha sido preguntado sobre si cree que prosperarán las negociaciones entre PP y Vox para que salga adelante la investidura de Pérez Llorca como presidente de la Generalitat.

"Me gustaría", ha respondido Barrachina, quien ha manifestado: "He tenido la fortuna de disfrutar de la compañía de Pérez Llorca durante un año que fui portavoz en Las Cortes y tuve la ocasión de sentarme junto a él".

"Es un hombre entregado, dedicado, próximo, que conoce los problemas reales. No hay nadie que conozca mejor las necesidades de las personas que sus alcaldes" -Pérez Llorca es alcalde de Finestrat- "y que en un municipio de trece concejales, once sean de tu partido es porque aquellos que más lo conocen son quienes más lo quieren, y eso es la mejor tarjeta de presentación", ha destacado.

"De verdad que yo confío en que salga bien, sobre todo porque va a ser un presidente que disfrute ya de unos presupuestos aprobados. Eso es algo que a Pedro Sánchez no le sucede. Que además tiene un programa electoral y respaldos parlamentarios, que es otra cosa que a Pedro Sánchez no le sucede", ha indicado el conseller.

Ha subrayado que el PP cuenta con "un cumplimiento de ese programa: eliminación del impuesto a la muerte, libertad para elegir, defensa de nuestra agua...".

"Nuestro partido cumple ese programa electoral. Contrariamente hay otros. Acuérdense que el Gobierno en España, después de haber dicho que con Bildu no", está "incumpliendo su programa electoral todos los días", ha añadido.

"Por tanto, por él, por el propio Juanfran Pérez Llorca, y por todos los valencianos me gustaría, naturalmente, que hubiese un acuerdo de investidura", ha dicho.

Preguntado sobre su continuidad como conseller, Barrachina ha expuesto que está "al servicio de los agricultores, de los ganaderos y de los pescadores; por tanto, a disposición del nuevo presidente