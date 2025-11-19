La jueza de la dana pide el número de tarjeta de crédito a la periodista Vilaplana para comprobar a qué hora retiró el coche

La jueza que instruye la causa judicial de la dana ha dictado hoy una providencia en la que acuerda entre otras cosas requerir a la periodista Maribel Vilaplana, que comió el 29-0 con el presidente de la Generalitat Valenciana a que proporcione datos de la tarjeta con la que abonó el estacionamiento de su vehículo a fin de que la empresa que regenta ese parking remita la información al órgano judicial sobre la hora de entrada y salida del coche.

Además, ha decidido también abrir una pieza sobre el fallecimiento a nombre de la bebé fallecida antes de nacer en la Dana, una vez que el Registro Civil ha confirmado su inscripción.

También ha dictado un auto en el que la magistrada requiere al Centro de Coordinación de Emergencias, a solicitud de la acusación popular que ejerce Intersindical, a que remita copia de la grabación de las comunicaciones y su transcripción, con identificación de los intervinientes en las mismas, realizadas entre las 12 y las 15,30 horas del 29 de octubre de 2024 a través del grupo de comunicación de radio denominado V-Valencia.

En cuanto a la diligencia de ordenación, que suscribe la letrada de la Administración de Justicia (LAJ), se fijan fechas para cinco nuevas testificales, todas ellas a las 9.30 horas. Así, el 26 de noviembre declarará el secretario autonómico del Gabinete del presidente y de Comunicación de la Generalitat, José Manuel Cuenca; el 4 de diciembre lo hará el subdirector general de Emergencias de la Generalitat, Jorge Suarez, y el 10 de diciembre, la directora general de la Secretaría del Gabinete del presidente, Pilar Montes. Además, el 15 y 16 de diciembre cita a dos ingenieros del grupo Typsa