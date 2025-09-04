Acceso

Un camión atropella a cuatro personas que trabajaban en una zona en obras de la Pista de Silla

El accidente ha ocurrido durante la madrugada y todos los heridos están hospitalizados

Accidente múltiple entre coches y camiones en la A7 en Godella (Valencia). REMITIDA / HANDOUT por DGT TWITTER Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 28/08/2025
Imagen de archivo de la Pista de Silla DGT TWITTEREuropa Press
Cuatro personas han resultado heridas y han necesitado traslado hospitalario tras ser atropelladas por un camión que colisionó contra una zona en obras en la autovía V-31, conocida como Pista de Silla, en el término municipal de Beniparrell, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Sobre la una de la madrugada se alertaba al CICU de que un camión había colisionado contra esa zona en obras y había atropellado a varias personas, por lo que se movilizó a dos unidades del SAMU y dos unidades SVB, según informa EFE

Los servicios médicos asistieron a cuatro hombres heridos que presentaban politraumatismo, según las mismas fuentes.

Dos de ellos, de 27 y 56 años fueron trasladados al Hospital La Fe, otro de 27 años al Hospital General y el cuarto de 54 años al Hospital Clínico.

