Un camión atropella a cuatro personas que trabajaban en una zona en obras de la Pista de Silla

Cuatro personas han resultado heridas y han necesitado traslado hospitalario tras ser atropelladas por un camión que colisionó contra una zona en obras en la autovía V-31, conocida como Pista de Silla, en el término municipal de Beniparrell, según el Centro de Información y Coordinación de Urgencias.

Sobre la una de la madrugada se alertaba al CICU de que un camión había colisionado contra esa zona en obras y había atropellado a varias personas, por lo que se movilizó a dos unidades del SAMU y dos unidades SVB, según informa EFE

Los servicios médicos asistieron a cuatro hombres heridos que presentaban politraumatismo, según las mismas fuentes.

Dos de ellos, de 27 y 56 años fueron trasladados al Hospital La Fe, otro de 27 años al Hospital General y el cuarto de 54 años al Hospital Clínico.