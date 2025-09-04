"Top manta": intervienen 1.000 productos falsificados en Alicante por valor de 30.000 euros

Golpe al conocido como "top manta" en Alicante; la Policía Local, en concreto agentes del Grupo Operativo de Intervención Rápida, GOIR, han interceptado y retirado de la circulación prendas deportivas, bolsos y gorras; todos son productos falsificados. Para ello, los agentes llevaron a cabo una intervención que se prolongó durante ocho horas como parte del operativo especial puesto en marcha contra la venta ambulante ilegal en la ciudad.

La operación policial se llevó a cabo entre las 18.00 horas del miércoles y las 4.00 del jueves en el Paseo Mártires de la Libertad, ubicado al lado de la Explanada y del Puerto, es decir, en un lugar de gran tránsito de personas ya sean turistas o alicantinos.

En la operación participaron quince agentes que pudieron interceptar y retirar de la circulación mil productos falsificados que se iban a sacar a la venta en la vía pública. En concreto, los efectivos se incautaron de 900 prendas deportivas falsas de conocidas marcas, 65 bolsos de mujer y 35 gorras. El valor de venta de la mercancía es de 30.000 euros.

Defensa de la propiedad intelectual

El concejal de Seguridad, Julio Calero, ha destacado “gran la labor de la Policía Local para atajar esta problemática que supone un grave perjuicio para la propiedad intelectual y la economía reglada y que además incumple la ordenanza municipal”.

El edil ha recordado que “esta intervención forma parte de un operativo especial que estamos llevando a cabo con la colaboración de la Policía Portuaria que hemos reforzado durante este verano”.

A esta actuación se suman los 2.000 kilos de prendas falsificadas que a finales de julio destruyó la unidad Fox en el vertedero de las que se habían incautado desde la pasada Semana Santa, así como las 371 equipaciones de fútbol, 168 gafas, 149 bolsos y cinco cinturones de los que se incautaron los agentes a principios de agosto en una intervención conjunta con la Policía Nacional y la Policía Portuaria. Y a otras intervenciones menores fruto del aumento de la vigilancia en determinadas zonas.