Casa Caridad entrega sus premios anuales

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha asistido a la sexta edición de los Premios Casa Caridad que este año han recaído en el expresidente de Casa Caridad e hijo predilecto de Valencia, Luis Miralles; en el Mercado Central; en el periodista Arturo Valls; en la Fundación para la Promoción de Acciones Solidarias; en Ernst & Young y en Cecotec.

Durante su discurso, la alcaldesa de Valencia ha afirmado aue “estos premios más que unos galardones son un gesto de gratitud y una reivindicación de la bondad. Y lo es porque, además, vienen después de un momento muy duro como la DANA que nos ha dejado muchas cicatrices, pero también la vivencia y confirmació que los valencianos son solidarios por naturaleza”.

La alcaldesa ha agradecido a todos los premiados su labor y ha puesto especial énfasis en Luis Miralles: “Luis Miralles representa lo mejor del compromiso ciudadano. Ha vivido cada proyecto, cada reto y cada necesidad como si fueran propios. Durante la pandemia, durante la DANA, y en tantos otros momentos difíciles, Luis estuvo siempre en primera línea y fue un aliado fundamental de la ciudad. Y con él Casa Caridad. Estaremos siempre agradecidos”