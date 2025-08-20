Detenido un grupo criminal que estafó medio millón de euros a empresas de logística, entre ellas de Guadalajara y Toledo

La Guardia Civil de Guadalajara ha detenido a tres personas como presuntas integrantes de un grupo criminal especializado en estafar a empresas del sector logístico. La operación, denominada 'Kurume', ha permitido esclarecer delitos cometidos en las provincias de Guadalajara, Toledo, Madrid y Barcelona, donde los implicados se habrían apropiado de mercancías por un valor cercano al medio millón de euros.

La investigación comenzó en septiembre de 2024 tras detectarse dos estafas en empresas de logística en Guadalajara. Según detalla la Guardia Civil, los arrestados se hacían pasar por transportistas de compañías reales para contratar envíos de mercancías de alto valor. Una vez recogidos los productos, estos nunca llegaban a su destino.

Para dificultar su identificación, los miembros del grupo utilizaban matrículas falsas y documentación falsificada, tanto para los vehículos como para suplantar la identidad de las empresas legítimas.

Las detenciones se produjeron a finales del pasado mes de julio en las localidades de Betxí (Castellón) y Godelleta (Valencia). En esta última, donde residía el presunto líder de la organización, se practicaron dos registros domiciliarios. En ellos se incautó abundante documentación, material sustraído en los distintos delitos y 11.700 euros en efectivo.

Además, los agentes localizaron tres semirremolques y una cabeza tractora usados para cometer las estafas. Los vehículos estaban estacionados en una campa de la localidad castellonense de Burriana.

La operación ha sido desarrollada por el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sigüenza, en colaboración con la Unidad de Seguridad Ciudadana (Usecic) de Valencia y efectivos de Seguridad Ciudadana de Burriana y Requena.

La investigación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones ni el esclarecimiento de otros hechos delictivos relacionados.