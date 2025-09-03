Intensifican la búsqueda de las cinco vacas huidas en Alcalà de Xivert (Castellón) tras más de 48 horas de toque de queda

La Guardia Civil y la Policía Local han intensificado el dispositivo de búsqueda de las cinco vacas bravas que siguen en paradero desconocido en zonas rurales del término municipal de Alcalà de Xivert tras escapar la noche del domingo de un camión de transporte ganadero.

La fuga coincidió con el último toro embolado de las fiestas locales, lo que sorprendió a los vecinos que se encontraban en el núcleo urbano, y de las diez reses que huyeron, cinco ya han sido recuperadas, mientras que las otras cinco siguen sueltas.

La Policía Local y la Guardia Civil mantienen activo un dispositivo de búsqueda que en las últimas horas ha incorporado visores térmicos y un helicóptero para facilitar la localización de los animales.

Según ha informado este miércoles el Ayuntamiento, las vacas permanecen localizadas en la partida de Regalfarí, aunque todavía no han podido ser capturadas. Como medida de precaución, se mantiene la recomendación de evitar desplazamientos por caminos rurales y se pide máxima prudencia en el tránsito por el campo.

Este martes, À Punt denunció que un redactor y un cámara de la radiotelevisión pública valenciana fueron agredidos por dos personas mientras cubrían la información sobre la fuga de los animales.

Ambos periodistas fueron golpeados y los servicios sanitarios los trasladaron en ambulancia al hospital a consecuencia de las heridas. Además de las lesiones físicas, el equipo técnico sufrió daños materiales que también serán denunciados ante la Guardia Civil.