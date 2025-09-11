Catalá anuncia que Valencia será la primera ciudad europea autosuficiente en agua en situaciones de emergencia

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento "va a movilizar 120 millones de euros" para poner en marcha un plan de infraestructuras críticas 2026-2031 con el objetivo de convertir la capital valenciana "en la primera gran ciudad de toda Europa que va a ser autosuficiente en el suministro de agua potable en situaciones críticas o en situaciones de emergencia".

Catalá ha anunciado este proyecto minutos antes de que se iniciara el debate sobre el estado de la ciudad. Se trata de un ambicioso plan que prevé la puesta en marcha de cuatro plantas para extraer agua del acuífero de Valencia.

Este ha sido uno de los anuncios que la primera edil ha realizado este jueves. También, el de la creación de una agencia pública del alquiler que buscará convertirse en una especie de inmobiliaria pública para reducir los costes del alquiler en la ciudad.

Asimismo, la seguridad también ha centrado parte de la intervención de la alcaldesa, que ha anunciado que habrá más policías de barrio.

