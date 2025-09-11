Acceso

Comunidad Valenciana

Valencia

Catalá anuncia que Valencia será la primera ciudad europea autosuficiente en agua en situaciones de emergencia

El Ayuntamiento destinará 120 millones de euros al plan

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, atiende a los medios de comunicación durante la inauguración de Expojove 2024-2025, en Feria Valencia, a 26 de diciembre de 2024, en Valencia, Comunidad Valenciana (España). Feria Valencia acoge la 41ª edición de la Feria de la Infancia y la Juventud de Valencia, Expojove, desde hoy, 26 de diciembre, hasta el próximo 4 de enero. El encuentro, que se celebra este año bajo el lema ‘En Navidad, todos somos niños’, cuenta con diversas actividades, espe...
María José Catalá Rober SolsonaEuropa Press
Creada:
Última actualización:

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha anunciado este jueves que el Ayuntamiento "va a movilizar 120 millones de euros" para poner en marcha un plan de infraestructuras críticas 2026-2031 con el objetivo de convertir la capital valenciana "en la primera gran ciudad de toda Europa que va a ser autosuficiente en el suministro de agua potable en situaciones críticas o en situaciones de emergencia".

Catalá ha anunciado este proyecto minutos antes de que se iniciara el debate sobre el estado de la ciudad. Se trata de un ambicioso plan que prevé la puesta en marcha de cuatro plantas para extraer agua del acuífero de Valencia.

Este ha sido uno de los anuncios que la primera edil ha realizado este jueves. También, el de la creación de una agencia pública del alquiler que buscará convertirse en una especie de inmobiliaria pública para reducir los costes del alquiler en la ciudad.

Asimismo, la seguridad también ha centrado parte de la intervención de la alcaldesa, que ha anunciado que habrá más policías de barrio.

Habrá ampliación

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas