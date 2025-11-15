La Comunitat Valenciana esquiva la borrasca Claudia: lloverá solo en estos puntos

El fin de semana llega con intervalos nubosos, probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el interior de la mitad norte por la tarde y temperaturas mínimas en ligero descenso, según el pronóstico de la Aemet.

Mañana domingo se espera cielo nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en la mitad norte por la mañana, probabilidad de lluvias débiles en el tercio sur de madrugada y temperaturas con pocos cambios.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

Castellón 16,7-24,1

Valencia 16,4-24,2

Alicante 15,5-24,6

Pronóstico marítimo