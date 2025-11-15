Aemet
La Comunitat Valenciana esquiva la borrasca Claudia: lloverá solo en estos puntos
Las temperaturas mínimas bajarán en todo el territorio
El fin de semana llega con intervalos nubosos, probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el interior de la mitad norte por la tarde y temperaturas mínimas en ligero descenso, según el pronóstico de la Aemet.
Mañana domingo se espera cielo nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en la mitad norte por la mañana, probabilidad de lluvias débiles en el tercio sur de madrugada y temperaturas con pocos cambios.
Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:
- Castellón 16,7-24,1
- Valencia 16,4-24,2
- Alicante 15,5-24,6
Pronóstico marítimo
- Aguas costeras de Castellón.- SW 4 a 5, ocasionalmente 6 de madrugada, amainando a S 3 a 4 por la tarde. Marejada a fuerte marejada. Mar de fondo del SE de 1 m disminuyendo.
- Aguas costeras de Valencia.- S y SW 3 a 5, ocasionalmente E 3 por la tarde. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del SE de 1 m disminuyendo.
- Aguas costeras de Alicante.- SW 6 con rachas, amainando a 4 o 5. Fuerte marejada, con áreas de gruesa mar adentro a primeras horas de la noche, disminuyendo a marejada.
