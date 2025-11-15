Acceso

La Comunitat Valenciana esquiva la borrasca Claudia: lloverá solo en estos puntos

Las temperaturas mínimas bajarán en todo el territorio

Varias personas disfrutan del tiempo en la playa de Castellón
Varias personas disfrutan del tiempo en la playa de Castellón en una imagen de archivoAndreu EstebanAgencia EFE
  • C. Aparicio
Valencia
Última actualización:

El fin de semana llega con intervalos nubosos, probabilidad de lluvias débiles y dispersas en el interior de la mitad norte por la tarde y temperaturas mínimas en ligero descenso, según el pronóstico de la Aemet.

Mañana domingo se espera cielo nuboso en la mitad sur e intervalos nubosos en la mitad norte por la mañana, probabilidad de lluvias débiles en el tercio sur de madrugada y temperaturas con pocos cambios.

Las temperaturas extremas registradas en las tres capitales de provincia en las últimas 24 horas han sido las siguientes:

  • Castellón 16,7-24,1
  • Valencia 16,4-24,2
  • Alicante 15,5-24,6

Pronóstico marítimo

  • Aguas costeras de Castellón.- SW 4 a 5, ocasionalmente 6 de madrugada, amainando a S 3 a 4 por la tarde. Marejada a fuerte marejada. Mar de fondo del SE de 1 m disminuyendo.
  • Aguas costeras de Valencia.- S y SW 3 a 5, ocasionalmente E 3 por la tarde. Marejadilla a marejada. Mar de fondo del SE de 1 m disminuyendo.
  • Aguas costeras de Alicante.- SW 6 con rachas, amainando a 4 o 5. Fuerte marejada, con áreas de gruesa mar adentro a primeras horas de la noche, disminuyendo a marejada.

