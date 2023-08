El Consell nombra a Paula Añó secretaria autonómica de Cultura e Ignacio Grande, de Familia

El pleno del Consell ha nombrado este viernes a los secretarios autonómicos de Cultura y Deporte, Paula Añó; Familia y Servicios Sociales, Ignacio Grande Ballesteros; Innovación, Jerónimo Mora Pascual; y Turismo, Cristina Morena Borrás.

La portavoz del Consell, Ruth Merino, ha informado de los nombramientos de estos cuatro secretarios autonómicos tras la reunión del pleno del Gobierno valenciano, que también ha aprobado el nombramiento de 24 directores generales.

José Antonio Redorat Fresquet ha sido elegido como director general de Administración Local; Inés Sánchez Lázaro ocupará la Abogacía General; Elena Albalat Aguilella, la dirección de Familia, Infancia y Adolescencia, y Reto Demográfico; Ramón Meseguer Albiach, la dirección de Personas con Discapacidad; y Montserrat Alcalá Ortega el área de Infraestructuras Sociosanitarias.

También se han nombrado directores generales a Ana Isabel Caballer Almela en Vivienda; Inmaculada Domínguez Calomarde en Tributos y Juego; Jesús Gual Sanz en Fondos Europeos; el exdiputado de Ciudadanos, Antonio Joaquín Woodward Poch en Patrimonio; y Javier Lorente Gual en Función Pública.

En educación, Ignacio Martínez Arrúe ha sido nombrado director general de Ordenación Educativa y Política Lingüística; Marta Armendia Santos de Formación Profesional; y Rafael Valcárcel Sánchez de Infraestructuras Educativas.

Manuel Ríos Pérez llevará Transportes y Logística; Juan José Cortés Vélez, Innovación; Ester Olivas Cáceres, Emprendimiento e Internacionalización; María Isabel Sáez Martínez, Comercio, Artesanía y Consumo; y Esther Labaig Gallardo, Turismo.

En las áreas de Cultura, Justicia y Agricultura, que gestiona Vox, se ha designado a Sergio Arlandis López para la Dirección General de Cultura; Pilar Tébar Martínez en la dirección de Patrimonio Cultural; y Cristina Gil Fabregat en la de Justicia.

En el área de agricultura, Francisco Javier Benito Goerlich ocupará la dirección general de Desarrollo Rural, Joaquín Gómez Bau la de Política Agraria Común; y Francisco Juan Espinós Gutiérrez la de Pesca.

La portavoz del Consell ha asegurado que las personas designadas para ocupar estos cargos son "las adecuadas" y cuentan "con los mejores perfiles", y no ha concretado cuándo se nombrarán los cargos del segundo escalón que quedan pendientes.

En el turno de preguntas de los periodistas, la portavoz del Consell se ha referido a la polémica sobre la deuda por la infrafinanciación, pero no se ha decantado por una "quita" de la deuda o por una mejora de la financiación: "el objetivo que nos gustaría conseguir es que la Comunitat Valenciana sea fiable para el sector financiero, y poder acudir como acuden otras regiones y otros países. Es lo que queremos conseguir resolviendo el problema de la deuda. Y con una financiación más justa volveremos a tener esa credibilidad". No ha querido dar una cifra sobre la deuda histórica ni cómo enjuagarla: "la forma más favorable será la que decidamos entre todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Desde la Conselleria no tenemos un cálculo hecho de la deuda, no nos hemos puesto todavía a trabajar en ese tema. No es una cuestión solo de esta consellera porque afecta a más actores. Llegado el momento diremos cuál es nuestra propuesta y diremos aquello que creemos que es necesario para solucionar este problema de una vez por todas".

Ha concluido en este aspecto afirmando que "hace poco, una ministra de Pedro Sánchez que estuvo en Valencia apenas conocía el problema de infrafinanciación, y ahora está en los medios" y aunque ha reconocido que la inestabilidad política hace poco probable un cambio del modelo de financiación, ha mostrado su confianza en que "las nuevas políticas del Consell empiecen a dar resultados, como es la supresión del Impuesto de Sucesiones, que no va a tener resultados inmediatos, pero esperamos que los vaya teniendo".

Sin contacto con Tesla

Respecto a las inversiones en la Comunitat Valenciana, la portavoz ha dicho que "este Consell actual va a hacer todo lo posible para que inversiones estratégicas vengan a la Comunidad Valenciana", pero ha negado que haya conversaciones con la empresa Tesla: "hubo conversaciones con el Consell anterior" y ha mostrado su deseo de que las vuelva a haber.