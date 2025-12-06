Accidentes de tráfico
Un bebé de 20 meses, entre los seis heridos en un accidente de tráfico en Cox (Alicante)
Una persona quedó atrapada y tuvo que ser excarcelada por los bomberos en el siniestro
Un total de seis personas han resultado heridas, ente ellas una bebé de 20 meses, en un accidente de trafico ocurrido en la N-340 en el término municipal de Cox (Alicante), han informado el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) y el Consorcio Provincial de Bomberos.
El aviso se recibió sobre las 16.30 horas de este viernes por un accidente entre dos coches en la citada vía, y como consecuencia del mismo, una persona quedó atrapada y tuvo que ser excarcelada por los bomberos.
Hasta el lugar se movilizaron un helicóptero, tres ambulancias de Soporte Vital Básico (SBV), una de Soporte Vital Avanzado y dos SAMU, así como bomberos y agentes de la Policía Local de Cox y de la Guardia Civil, según las mismas fuentes.
Los equipos médicos asistieron a un total de seis personas, cuatro mujeres y un hombre de edades comprendidas entre 36 y 75 años, así como a una bebé de 20 meses.
Tres de las personas heridas fueron atendidas por contusiones, otra por fractura y otras dos por politraumatismo, en concreto una mujer de 49 años y la bebé, que fue trasladada en helicóptero hasta el Hospital General Doctor Balmis.
El resto de personas fueron trasladadas en las ambulancias al Hospital Vega Baja, al General de Elche y al General Doctor Balmis.
✕
Accede a tu cuenta para comentar