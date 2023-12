Convertir L’Albufera en Reserva de la Biosfera será uno de los objetivos de Valencia como Capital Verde Europea

La alcaldesa de Valencia, María José Catalá, ha presentado hoy el plan diseñado por el gobierno del PP y VOX para la Capitalidad Verde Europea en 2024 cuyo principal objetivo “es hacer de Valencia una ciudad más sostenible y que cuida aún más de su medio ambiente”. El símbolo elegido que representará esta capitalidad es una V que simboliza Valencia y su apuesta por las políticas verdes.

“Entendemos que la Capitalidad no deben ser sólo 366 días de actividades, sino una palanca de cambio para la ciudad, que perdure para que Valencia sea una de las capitales de referencia en materia de sostenibilidad de toda Europa”, ha asegurado.

“Vamos a vivir una Capitalidad Verde Europea lejos de ideologías, alejada de radicales y pegada a la ciudadanía, a la ciencia y al sentido común”, ha asegurado la alcaldesa. “No queremos que sea un trofeo vitrina si no un movimiento de cambio para la ciudad que traiga políticas de sostenibilidad durante los próximos años”.

En total, son cerca de 400 las actuaciones previstas en el programa para un año, más de una por día. Se iniciará los próximos días 11 y 12 de enero con los actos inaugurales. De los actos organizados a lo largo de todos los meses del año, habrá 30 de ellos que serán eventos centrales y otros 20 eventos amplificadores.

Entre las actuaciones, la Alcaldesa ha destacado la Cities Mission Conference 2024 de la Comisión Europea. Se trata de una conferencia de máximo nivel internacional sobre el clima, que cada año reúne a representantes de alto nivel a escala local, nacional y de la UE para continuar avanzando en el camino de las ciudades hacia la neutralidad climática.

Esta edición reunirá a las 112 Ciudades Misión, entre otras, “y vamos a hacer extensible esta invitación y compromiso a otras redes comunes, como la de las Ciudades Europeas Verdes. En el evento, que tendrá lugar en junio, se elaborará un decálogo de compromisos, la Carta Verde Valencia 2024, en forma de manifiesto”.

“Estos días contaremos con la visita de alcaldes y alcaldesas de las otras 15 capitales verdes europeas, representantes europeos y también nuestros compañeros ediles de los municipios del área metropolitana de València, en lo que será un foro de debate y encuentro a nivel internacional”, ha explicado.

“Queremos que este sea el pistoletazo de salida para el gran reto que nos ponemos como Capital Verde Europea: elaborar una Carta Verde de Valencia 2024 en forma de manifiesto. Un manifiesto para entregarlo a Europa y al mundo, donde se establezcan fruto del debate y lejos de las radicalidades, acciones compartidas para luchar contra los efectos del Cambio Climático”, ha afirmado.

Además, entre los objetivos que se ha marcado la ciudad para el año 2024 es iniciar todas las gestiones para conseguir que el Parque Natural de L’Albufera sea declarado Reserva de la Biosfera de la Unesco. Para ello se pondrá en marcha un plan junto a la Generalitat Valenciana, a través de la Conselleria de Territorio, y los 13 municipios de la ribera del parque para conseguir este importante objetivo.

Esto irá unido a la recuperación del parque natural, comenzando con una mayor aportación de agua como la aprobada esta semana por el Gobierno, ya que la falta de lluvia y el poniente ha puesto en peligro la supervivencia del lago.

“Les puedo anunciar que he solicitado una reunión con la Ministra Ribera para abordar la situación de la Albufera. Hemos comprobado que se está produciendo un incumplimiento normativo al no garantizarse las necesidades del humedal (24 y 46 hm3/año) recogidas en la planificación hidrológica. Con los 14,51 hm3/año autorizados por la Confederación, no se evita la degradación de los sistemas naturales del humedal y de su biodiversidad, así como tampoco las afecciones a las actividades tradicionales, como son la pesca y la agricultura”, ha afirmado.

“Convertir a l’Albufera en Reserva de la Biosfera es uno de los retos, y para ello además de los recursos, vamos a trabajar en clave institucional para conseguir el apoyo que se requiere de los 13 municipios de l’Horta y La Ribera que tienen el privilegio de estar junto a este enclave natural único a nivel internacional”.

Catalá ha asegurado que “contamos con el apoyo decidido de la Generalitat Valenciana, que nos ha trasladado el President Carlos Mazón, para avanzar en los Planes de Ordenación de los Recursos Naturales (PORN), y los Planes Rectores de Uso y Gestión (PRUG) que se requieren para que nuestra Albufera consiga esta declaración de reserva de la biosfera. Hace más de un año que el anterior Consell de la Generalitat paralizó este proceso y nosotros estamos ahora decididos a conseguirlo, ya que este reconocimiento implicaría una mayor protección y preservación de esta ‘joya’ de nuestra Capital Verde”.

Las reservas de biosfera de la Unesco son lugares de aprendizaje para el desarrollo sostenible. Son sitios donde se intentan aplicar enfoques interdisciplinarios que permitan entender y gestionar los cambios y las interacciones que se producen entre los sistemas sociales y ecológicos, entre los cuales se encuentran la prevención de conflictos y la gestión de la biodiversidad. Son espacios que aportan soluciones locales a problemas mundiales. Las reservas de biosfera cuentan con ecosistemas terrestres, marinos y costeros, lo que cumple l’Albufera. Cada sitio propone distintas soluciones para conciliar la conservación de la biodiversidad con un uso sostenible.

Ahorro del agua y defensa del agricultor

La alcaldesa ha señalado que la Capitalidad Verde “va a servir para redoblar esfuerzos en el ahorro y reaprovechamiento del agua. Como sabemos, es un bien cada vez más escaso, y no queremos que en Valencia se derroche ni una gota de agua que no sea necesaria. Para ello, vamos a poner el foco en tres ámbitos: uno de ellos es la huerta valenciana, ya que somos una de las grandes ciudades europeas que cuenta con mayor superficie para el cultivo. Queremos destacar el esfuerzo y la pasión con la que nuestros agricultores cultivan frutas y verduras de alta calidad, y también su consciencia sostenible, potenciando esta sostenibilidad con el cuidado y el mantenimiento de los espacios verdes que rodean la ciudad, haciendo de esta huerta un auténtico pulmón verde para la ciudad”.

Al mismo tiempo ya se ha iniciado reuniones de trabajo sobre diferentes proyectos de reutilización de agua junto a diferentes mancomunidades de regantes y entidades, con la finalidad de ahorrar tanto recursos naturales como económicos. “Alguna pincelada que podemos adelantar es, por ejemplo, la optimización de depuradoras, evitando los vertidos al mar con las actuaciones necesarias para aprovecharla en los campos del entorno de la ciudad, abaratando así los costes de riego por anegada que supone la extracción de agua del subsuelo. Con la canalización y optimización de este recurso, contribuiremos a la sostenibilidad de nuestra huerta”, ha explicado hoy la alcaldesa.

Potenciar València como destino turístico sostenible

El turismo sostenible es otra de las apuestas de la Capitalidad Verde, Catalá ha señalado que ”con todas las medidas que se van a aplicar a partir del reconocimiento de nuestra ciudad como Capital Verde Europea, y también a todas las actividades que celebremos para implicar y concienciar a la ciudadanía, queremos también posicionar a València como destino turístico sostenible, uno de los pilares de esta capitalidad”. El objetivo de esta actuación es consolidar Valencia como el destino turístico sostenible líder del Mediterráneo.

La alcaldesa ha apuntado que “en este sentido, y con el apoyo de Visit València, estamos trabajando en un plan para la proyección turística internacional de València para que se convierta en una de las ciudades verdes de referencia en Europa y en el mundo. Se realizarán rutas temáticas por los principales activos que nos han permitido lograr esta capitalidad, como el jardín del Túria, L’Albufera, o muchos de nuestros parques y zonas verdes”.

Una Capitalidad con frutos e implicar a la sociedad

Además, el Ayuntamiento quiere implicar a la sociedad civil en el compromiso de la Capitalidad Verde, y que no sea sólo un programa de actos de un año sino que tenga frutos en años venideros. “Nuestra idea pasa por celebrar esta capitalidad mucho más allá de los 366 días del año que viene, que se quede para siempre. Queremos sembrar muchas acciones que den sus frutos durante las próximas décadas, vamos a llenar los más de 3.000 alcorques vacíos de la ciudad y llegar a 10 metros cuadrados de zona verde por vecino. En definitiva, queremos que este hito deje un poso a las próximas generaciones. Esta V simboliza algunos de los valores que representa València y que se van a promover e impulsar durante este año. Representa justamente ese espíritu, esa mirada sostenible que tenemos de Valencia y que es la base de nuestra estrategia para mejorar la vida”, añade Catalá.

Para todo ello se cuenta con el apoyo de otros agentes y colectivos, tales como empresas, las universidades, los medios de comunicación y, por supuesto, la ciudadanía y la sociedad civil. No queremos que esta Capital Verde Europea sea únicamente cumplir con los eventos oficiales previstos en momentos puntuales del año, sino que se va a vivir los 366 días que tendrá 2024 y siendo la base de la Valencia sostenible que queremos.

Por ello, vamos a implicar a toda la diversidad de colectivos de la sociedad valenciana a vivir esta capitalidad y que deje una huella en la ciudad durante las próximas décadas: queremos concienciar a la infancia sobre la Valencia Sostenible y “por ello visitaremos escuelas, para formar a los niños y las niñas para que cuiden de su ciudad”. Vamos, también, a implicar a todos los barrios, pues todos tienen rincones únicos y zonas verdes, y queremos que cuenten con más espacios naturales y sostenibles próximamente.