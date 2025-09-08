Cortes de tráfico en el túnel de la AP-7 de Pilar de la Horada (Alicante) por obras

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha programado cortes en la autopista por las obras de mejora de eficiencia energética mediante la gestión inteligente del alumbrado del túnel de Pilar de la Horadada, ubicado entre los kilómetros 774 y 770 de esa red viaria, en el tramo Crevillente-Cartagena, en la provincia.

Estas obras cuentan en su totalidad con un presupuesto de 3,5 millones de euros con cargo a los fondos europeos NextGenerationEU, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), según un comunicado del departamento ministerial.

Con motivo de estos trabajos, y para garantizar la seguridad de los trabajadores y usuarios, desde la mañana de este lunes se producirá el corte completo de la calzada de la AP-7 sentido Alicante. Además, desde las 7 horas del próximo día 22 se cortará por completo la calzada de la AP-7 sentido Cartagena.

Está previsto que ambas afectaciones finalicen el 23 de septiembre a las 18 horas, según un comunicado de prensa remitido por el citado ministerio.

Para asegurar la fluidez del tráfico durante dichas afectaciones se habilitará un itinerario alternativo, debidamente señalizado a través de la carretera N-332, que circula en el tramo afectado de forma paralela a la autopista, desde el enlace de San Pedro del Pinatar/Pilar de la Horadada (AP-7 km 774) hasta el de Pilar de la Horadada (AP-7 km 770).

Durante este periodo, se llevarán a cabo los trabajos de instalación de sistemas de control y seguridad del túnel que requieren de corte completo del tubo.

Accidente de “película”

Hay que recordar que en mayo, el día 9 para ser exactos, hubo un accidente en el túnel de la AP-7 de Pilar de la Horadada, al volcar en su interior un camión y causar un incendio. En el siniestro falleció el conductor del vehículo, de 55 años; el accidente se produjo porque reventó una rueda del camión a su paso por el túnel.

Según el Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Alicante, en el accidente de tráfico la propia carga del camión -material inflamable- unido a que tuvo lugar en el propio túnel propiciaron que las llamas y el humo afectaran a todo el túnel.